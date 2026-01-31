Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: «Τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε», λέει φίλη της Μαρίας

Στραγγάλισε τη 46χρονη Μαρία και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την 43χρονη Βίκυ

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από τη σκοτεινή υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με δύο γυναίκες, τη Μαρία και τη Βίκυ, να εντοπίζονται νεκρές και δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών να κρατούνται από τις Αρχές αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Ο 52χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει, οδηγώντας τις Αρχές σε υπόγειο κτίριο στη Μενεμένη, το οποίο αποκαλύφθηκε ως η σκηνή των εγκλημάτων. Το υπόγειο στη χαρακτηρίζεται ως σκηνή φρίκης, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται τη νύχτα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών.


Σύμφωνα με το Mega, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και την στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια πέταξε με τον συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια.

Φίλη της Μαρίας, με τη φωνή «σπασμένη», μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» υπό το βάρος των τραγικών εξελίξεων: «Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός. Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της».

Όπως λέει, οι γονείς της είχαν πάει στην Αστυνομία από τον Νοέμβριο. Την αναζητούσαν. Κανείς δεν έδωσε σημασία.

«Έλεγε κάτι κουβέντες, σαν να κρατούσε ακόμα μία μικρή ελπίδα ότι το παιδί της ζει. Κι ας ήξερε μέσα της πως είχε ‘φύγει’ από τη ζωή. Την άλλη κοπέλα κάποιος θα τη θάψει τουλάχιστον. Τη Μαρία; Είναι το παιδί κάποιων γονιών. Να σκέφτονται ότι το παιδί τους το έφαγαν τα ποντίκια. Αυτός είναι άνθρωπος – τέρας. Την πέταξε στα σκουπίδια. Ας την άφηνε κάπου. Ας ειδοποιούσε ανώνυμα. Και την άλλη κοπέλα που χάθηκε τόσο άδικα, την ανέβασε στο πατάρι. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο διαταραγμένο», ανέφερε.

Το αρχικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση:

Δ.Α.Ο.Ε.: Εξιχνιάστηκαν δυο υποθέσεις ανθρωποκτονίας γυναικών που έλαβαν χώρα το 2024 και το 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – 2 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

