Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

Κι όμως, πίσω από τις ήρεμες απαντήσεις και τις επαναλήψεις, το νήμα είχε ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται.

Λίγο πριν οι Αρχές φτάσουν στην αλήθεια, ένας άνδρας προσπάθησε να τη θολώσει. Το «Φως στο Τούνελ» εντόπισε και αναζήτησε επίμονα πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της εξαφάνισης της Μαρίας Αγγελακούδη στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να εμφανίζεται στον αέρα όχι για να αποκαλύψει, αλλά για να αποπροσανατολίσει, δίνοντας προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες και αρνούμενος κάθε εμπλοκή.

Συγκεκριμένα, το «Φως στο Τούνελ», ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Στόχος ήταν να ελέγξει σοβαρές πληροφορίες που είχαν φτάσει στο «Τούνελ» και τον συνέδεαν άμεσα με την υπόθεση. Πληροφορίες που τότε δεν μπορούσαν ακόμη να επιβεβαιωθούν, αλλά θεωρούνταν κομβικής σημασίας.

Πριν ακόμη οι Αρχές φτάσουν στην αλήθεια, εκείνος επέλεξε να ανταποκριθεί κλήσεις του «Τούνελ».

Όχι για να αποκαλύψει.

Αλλά για να προλάβει… να αποπροσανατολίσει και να κερδίσει χρόνο.

Σε επικοινωνία με δημοσιογράφο, την ώρα της εκπομπής, εμφανίστηκε πρόθυμος να μιλήσει. Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν απλό, σχεδόν τυχαίο γνώριμο.

«Είμαι ο Χρήστος, τηλεφωνήσατε στην αδελφή μου και με ζητήσατε. Εγώ τη Μαρία τη γνώρισα στην Αριστοτέλους. Την πήρα με το μηχανάκι, εγώ μένω περιοχή Μενεμένη».

Με ήρεμο τόνο, επαναλαμβάνοντας διαρκώς την περιοχή του —Μενεμένη Θεσσαλονίκης— και δίνοντας αποσπασματικές, προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, επιχείρησε να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω του.

«Δεν την γνώριζα καλά, ένα γεια είχαμε. Απλώς εκείνη την ημέρα ήταν πολύ χάλια και μου ζήτησε να τη μεταφέρω με το μηχανάκι. Μου ζήτησε να την πάω στον Δενδροπόταμο γιατί από Αριστοτέλους με το μηχανάκι είναι κοντά. Μου είπε “Αντί να παίρνω λεωφορεία, Χρήστο μπορείς να με πάρεις μέχρι τον Δενδροπόταμο”; Εγώ της εξήγησα ότι δεν μπορώ, ότι είμαι καθαρός και δεν κάνω ναρκωτικά.».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν παρακολουθούσε την εκπομπή και επικοινώνησε, εκείνος το αρνήθηκε.

«Όχι δεν έχω δει την εκπομπή, τώρα μου το είπε η αδελφή μου, γιατί κι εμένα με κλέψανε. Εκείνη την ημέρα που την άφησα στο σταθμό στους Αγίους Πάντες μου είπε ότι θα πήγαινε για να κάνει χρήση.»

Όταν η επικοινωνία κόπηκε απότομα, η ομάδα της εκπομπής επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του. Το τηλέφωνό του, όμως, δεν απαντούσε..

Η Αγγελική Νικολούλη, από τον αέρα της εκπομπής, του απηύθυνε έκκληση να καλέσει ξανά, ώστε να συνεχιστεί η συνομιλία και να διευκρινιστούν κρίσιμα σημεία.

Το «Τούνελ» είχε βρει το μπερδεμένο νήμα…

