Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

Διπλή δολοφονία έχει σοκάρει τη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για serial killer

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για serial killer.

Σε ένα υπόγειο στο κέντρο της πόλης, ένας μεσήλικας άνδρας, συνελήφθη για τη δολοφονία δύο γυναικών, ενώ ερευνάται για την εξαφάνιση κι άλλων γυναικών. Στο σπίτι του βρέθηκε μεγάλος αριθμός γυναικείων ενδυμάτων, ενώ τα σκελετικά υπολείμματα που εντοπίστηκαν στον 4ο όροφο πολυκατοικίας παραπέμπουν σε συγκεκριμένη γυναίκα, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση το καλοκαίρι του 2025. Η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, της οποίας η εξαφάνιση δηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, αγνοείται. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στοιχεία που την ταυτοποιούν.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι αξιωματικοί των εγκλημάτων κατά ζωής, ερευνούν ενδελεχώς την υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται ένας 52χρονος τοξικοεξαρτημένος, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο δύο γυναικών ηλικίας 46 και 42 ετών.

Το διπλό φονικό, που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/1) στη Μενεμένη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, έχει σοκάρει το πανελλήνιο, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 42 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χθες το απόγευμα, μετά από ενδείξεις εγκλήματος, που εντόπισαν οι Αρχές σε υπόγειο πολυκατοικίας της περιοχής.

Ομολογία για τον θάνατο 46χρονης

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο 52χρονος φερόμενος ως δράστης, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τη 46χρονη γυναίκα. Όταν εκείνη άρχισε να φωνάζει, αυτός πήγε να την σταματήσει, της έκλεισε το στόμα, κι εκείνη πέθανε. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να έχει κατονομάσει, μετέφεραν το άψυχο σώμα και το πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ τα ίχνη της είχαν χαθεί εδώ και περίπου δύο χρόνια. Όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση, που αφορά στον θάνατο της 42χρονης, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για δολοφονία. Όπως και στην προηγούμενη υπόθεση έτσι και σ' αυτή φέρεται ότι και οι δύο είχαν κάνει εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, και η γυναίκα «δεν ξύπνησε ποτέ». Η σορός της μεταφέρθηκε και αποκρύφθηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας, όπου παρέμεινε για περίπου έξι ώρες.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου και ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων.

