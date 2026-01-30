Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο - Τι λέει το πρακτορείο στο Newsbomb

Οι εικόνες, που δημοσιεύει το Newsbomb, καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας, λίγα λεπτά πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο - Τι λέει το πρακτορείο στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία από εικόνες ντοκουμέντο φωτίζουν τις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης Λόρα πριν την αναχώρησή της για τη Γερμανία. Οι εικόνες, που δημοσιεύει το Newsbomb, καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας, λίγα λεπτά πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Στα πρώτα καρέ, η Λόρα φαίνεται να κατευθύνεται μόνη της προς το κατάστημα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.

3a611a19-3f13-4678-a977-224834c57e5b0.jpg

Φορά μαύρα ρούχα, καπέλο και ζακέτα, τα οποία δεν αφαιρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο χώρο.

2f964bac-d691-44ff-82ea-d3eac92308eb0.jpg

Στη συνέχεια, οι κάμερες την καταγράφουν να εισέρχεται στο κατάστημα και να στέκεται μπροστά στον πάγκο.

8ef037f9-32a9-4098-881f-9d00d702784d0.jpg

Κοιτά χαμηλά και συνομιλεί με τον υπεύθυνο του πρακτορείου για την έκδοση του εισιτηρίου, ενώ σε κάποια στιγμή ακουμπά το κινητό της τηλέφωνο στον πάγκο.

542dcabc-82bc-4296-aac3-e7bf5d1df5d90.jpg

Σύμφωνα με τις εικόνες, η 16χρονη κινείται με γρήγορο βήμα, ολοκληρώνει τη συναλλαγή, πληρώνει και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

ce0dbe62-1432-4926-beb4-630d65fe92400.jpg

Η ανήλικη φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ταξιδιωτικού πρακτορείου

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος, μιλώντας στο Newsbomb, εξήγησε ότι «η 16χρονη έφτασε στο πρακτορείο στις 11:40 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και ζήτησε πτήση για τη Φρανκφούρτη». Όπως ανέφερε, «η πρώτη διαθέσιμη πτήση ήταν στις 17:00».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η 16χρονη επέδειξε το διαβατήριό της αποκλειστικά και μόνο για να καταγραφεί σωστά το όνομά της στο εισιτήριο και αποχώρησε από το πρακτορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή».

Ο κ. Μόσχος υπογράμμισε ότι «ο ανήλικος, και συγκεκριμένα άτομο ηλικίας 16 ετών, είναι ικανός για δικαιοπραξία όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίου». Όπως σημείωσε, «ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες διαβατηριακές Αρχές του αεροδρομίου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση από τους δύο γονείς απαιτείται στην περίπτωση ανηλίκων»

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν προκύπτει καμία ευθύνη για τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος δεν όφειλε να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο».

f5c6f1e6-44eb-4d3d-a9e1-422b63fb5a77.jpg

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας καρέ-καρέ το διαθέσιμο οπτικό υλικό, σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Σοβαρός τραυματισμός 8χρονου σε σχολείο

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Ο 20χρονος δεν θυμάται τίποτα - «Είχε άγιο, έγινε θαύμα», λέει ο παππούς του

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» στην Euroleague

21:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την AKTOR - ΔΕΠΑ

21:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 30/01/26: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Θα τιμηθεί η μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός

21:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεδάκα ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροβ

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάντεν: Κάλεσε τον Επστάιν στο Μπάκιγχαμ – Κανόνιζε ραντεβού με 26χρονη Ρωσίδα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

20:35LIFESTYLE

Master Chef: Οι 28 παίκτες που μπαίνουν στο σπίτι

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Κασπάροφ αποθεώνει την προεδρία Ρουσόπουλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Βίντεο

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικές διπλωματικές πηγές: «Επιθυμούμε τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο» – Τι λένε για τις Navtex

20:08LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Το παράνομο ζευγάρι αποκαλύπτεται

20:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Οι νέοι Συντονιστές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Γράφει σε email ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε αφροδίσιο νόσημα από Ρωσίδες και ήθελε να δώσει κρυφά αντιβίωση στη σύζυγό του

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με το 100

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

18:46ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι στρατιωτικοί διοικητές της μοιραίας νύχτας προκαλούν ξανά

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιγάντια καλαμάρια έκαναν την εμφάνισή τους στη Μαρίνα Ρεθύμνου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ