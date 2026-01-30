Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

Προς το τέλος του οδεύει το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από το Ρίο, καθώς σύμφωνα με το MEGA, το κορίτσι ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη και βρίσκεται στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η Λόρα εκποίησε τα κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της και στη συνέχεια έβγαλε από ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ομόνοιας εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί πέταξε για την γερμανική πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία ένας ανήλικος από τα 16 χρόνια του και πάνω μπορεί να ταξιδέψει χωρίς συνοδό.

Το κορίτσι έφυγε από το σπίτι του στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν, με μια κάμερα στου Ζωγράφου να την εντοπίζει. Οι Αρχές εικάζουν πως έφυγε από τη χώρα λίγες ώρες μετά...

Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι του έχοντας μαζί του το διαβατήριό του ενώ έχει κλείσει όλα τα social media του αλλά και το mail του.

