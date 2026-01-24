Λόρα: Είναι ζωντανή, εκτιμούν οι Αρχές - Δεν επιβεβαιώνονται τα τελευταία ίχνη

Ενώ το Amber Alert παρατείνεται, οι Αρχές ερευνούν αν η «Άννα» ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή σχέδιο διαφυγής, την ώρα που το στίγμα της Λόρα χάνεται μετά την κάθοδο από το ταξί

Λόρα: Είναι ζωντανή, εκτιμούν οι Αρχές - Δεν επιβεβαιώνονται τα τελευταία ίχνη
Σε μια συγκλονιστική έκκληση προς την εξαφανισμένη κόρη της προχώρησε η μητέρα της Λόρα, μέσα από την κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Σε κλίμα βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, η μητέρα του κοριτσιού επιχείρησε να προσεγγίσει το παιδί της, ενώ παράλληλα έδωσε απαντήσεις για το οικογενειακό περιβάλλον και τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της.

Με βουρκωμένα μάτια, απευθύνθηκε απευθείας στη Λόρα, λέγοντας: «Αγαπημένη μας κόρη, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη». Η ίδια δήλωσε πως τελεί σε πλήρη άγνοια για το πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της ή αν κάποιο τρίτο πρόσωπο τη βοήθησε να διαφύγει, εστιάζοντας ωστόσο το ενδιαφέρον της στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η κοπέλα με το σχολικό περιβάλλον.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα», είπε.

Η ίδια συμπλήρωσε πως «από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση.

»Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι. Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν».

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Τα τελευταία ίχνη

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ο οποίος έδωσε τη σαφή εικόνα του θρίλερ. «Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε ένα τέλμα. Αναζητούμε συνεχώς ένα στοιχείο, κάτι μικρό, που θα μας οδηγήσει κάπου».

Όπως εξήγησε, υπάρχει καθημερινή και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, από την οποία προέρχεται και η επίσημη εικόνα των γεγονότων. «Το κορίτσι ξεκίνησε από την Πάτρα με ταξί. Ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει στην οδό Αιγίου, στου Ζωγράφου, όμως κατέβηκε λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό κινητό, δεν υπάρχει στίγμα». Το τελευταίο βέβαιο ίχνος της εντοπίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, στις 10 και 11 Ιανουαρίου.

Άφαντη η Λόρα από τις 8 Ιανουαρίου

Η Λόρα παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ το Amber Alert πήρε νέα παράταση με εισαγγελική εντολή.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, είπε πως η αστυνομία εκτιμά πως η Λόρα βρίσκεται στη ζωή και δεν της έχει συμβεί κάτι. Επίσης, είπε πως δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία που ήθελε την 16χρονη στις 20 Ιανουαρίου να βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ, σε κατάστημα στου Ζωγράφου.

Υπήρξε κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ζητήσαν κάμερες από εκείνο το σημείο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι η εικονιζόμενη στις κάμερες είναι η Λόρα.

Όσον αφορά τις πληροφορίες για μία φίλη της 16χρονης, την Άννα, οι Αρχές δεν ξέρουν αν είναι κάποιο πραγματικό πρόσωπο ή είναι κάποιο δημιούργημα της φαντασίας ή ακόμα και κάποιο δημιούργημα που εξυπηρέτησε τη δική της σκοπιμότητα για να υποβοηθηθεί στην εξαφάνιση, με το δεδομένο, ότι όταν φτάνει στου Ζωγράφου, εικονίζεται να περιφέρεται και δεν φαίνεται να την περιμένει κάποιος άντρας, ή κορίτσι.

