Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη.

Newsbomb

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της
Mega
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τρεμάμενη φωνή και βλέμμα που δεν κρύβει την αγωνία, η μητέρα της εξαφανισμένης ανήλικης Λόρας απήυθηνε μια σπαρακτική έκκληση μέσω της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Μιλά για ένα παιδί που χάθηκε ξαφνικά, για σιωπές που βαραίνουν, για φίλους που δεν μπορούν να προσεγγίσουν, για ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Διαψεύδει κατηγορηματικά όσα ακούγονται περί οικογενειακής πίεσης και ζητά μόνο ένα πράγμα: ένα σημάδι ζωής. «Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί», λέει, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως η κόρη της θα ακούσει και θα απαντήσει.



Τα μάτια της προδίδουν την αγωνία, την εξάντληση, την ελπίδα που παλεύει να κρατήσει ζωντανή. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της κόρης της προσπαθεί να θυμηθεί, να βρει, να πιαστεί από το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

«Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία…», λέει.

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Απευθύνεται στο παιδί της… με λόγια καρδιάς:

«Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι… Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις…»

Και λίγο πριν σωπάσει πάλι, δίνει μια μικρή λεπτομέρεια από τον κόσμο της Λόρας. Ένα κομμάτι καθημερινότητας που τώρα μοιάζει μακρινό..

«Η Λόρα αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα… Έχουμε στο σπίτι ένα σκυλάκι, τη Σανέλ. Της λείπει πολύ… Και η σκυλίτσα της γειτόνισσας έκανε πέντε κουταβάκια…»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς τα ρομαντικά μυθιστορήματα επηρεάζουν τις φαντασιώσεις και την επικοινωνία των ζευγαριών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός «τρέχει» χωρίς… φρένα – «Θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 δολάρια», εκτιμά «γκουρού» των επενδύσεων

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλη εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη - Αγωνιώδες κάλεσμα απόδοσης δικαιοσύνης για τον σπουδαίο πολιτικό

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την «χειμωνιάτικη επιστροφή» - Βροχές από την Κυριακή ξανά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμυρισμένα ρέματα και επικίνδυνες γέφυρες στην πρωτεύουσα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων από επιπλοκές της γρίπης - Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

06:30ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού με στόχο να ρίξουν τον Μητσοτάκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι για Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιανουαρίου

05:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Να τον βρούμε όπως και να ‘ναι…. να τελειώνει το μαρτύριο» λέει η μητέρα του

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χιλιάδες στο δρόμο υπέρ του Μαδούρο

03:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιωτικοί από 34 χώρες σε διάσκεψη για το Δυτικό Ημισφαίριο

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαϊνης - Νεκρά επτά άτομα

01:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτύπησαν ένα ακόμη ναρκο-σκάφος στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

06:30ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι για Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων από επιπλοκές της γρίπης - Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού με στόχο να ρίξουν τον Μητσοτάκη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αντέλ Εξαρχόπουλος: Υπό κράτηση ο σύντροφός της, Doums, για ενδοοικογενειακή βία

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την «χειμωνιάτικη επιστροφή» - Βροχές από την Κυριακή ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ