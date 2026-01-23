Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα: Νέα έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Λόρας, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου κοριτσιού να βρίσκονται σε αδιέξοδο

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα: Νέα έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο «φως» της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα πρόσωπα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε απόψε (23/01) νέα ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι «η αναζήτηση της Λόρα Λόμπτεφ, 16 ετών, συνεχίζεται με την ίδια κινητοποίηση, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα».

«Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, λήγει μετά το πέρας της παράτασης 48 ωρών», σημειώνεται ακόμη.

Στην ανακοίνωση, συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση: «Υπενθυμίζουμε ότι στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Ωστόσο, στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά Αdidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού, έχουν εστιάσει σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής που γνωρίστηκε με τη Λόρα και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο.

Ο πατέρας συμμαθήτριας αποκαλύπτει τη σχέση της Λόρας με αυτό το κορίτσι όπως την περιέγραφε η 16χρονη στις φίλες της. «Στο σχολείο υπάρχει κάποιο κορίτσι το οποίο είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν από το εξωτερικό», αναφέρει.

Η Λόρα φέρεται να είχε πει σε φίλες της ότι οι γονείς της δεν είχαν συμπαθήσει το κορίτσι με το όνομα Άννα, για αυτό και δεν την άφηναν να κάνει παρέα μαζί της.

«Μας έλεγε ότι η οικογένειά της και κυρίως ο πατέρας της, έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν είναι ότι δεν την άφηναν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει. Μας έλεγε η Λόρα ότι με μία κοπέλα από την Ουκρανία, οι γονείς της δεν την άφηναν να την κάνει παρέα, αλλά δεν μας έλεγε τον λόγο, απλά δεν την είχαν συμπαθήσει», έχει καταθέσει φίλη της 16χρονης.

«Είχε αναφέρει ότι οι γονείς της δεν την άφηναν να την βλέπει. Είχε πει ότι κάποια δώρα που έχει αγοράσει, κάποια πράγματα που έχει αγοράσει, τα έχει αγοράσει για να τα δώσει σε κάποιο κορίτσι, το κινητό ας πούμε είχε πει ότι το έχει αγοράσει για μία φίλη της, όταν κάλεσε το ταξί είπε ότι ήταν για μία φίλη της, Άννα, η οποία είναι ενήλικας και θέλει να πάει στην Αθήνα για να δει την γιαγιά της», λέει από την πλευρά του πατέρας φίλης της 16χρονης.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

H Αστυνομία εξετάζει τα εξής δύο σενάρια: Είτε η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες, είτε η νεαρή υπάρχει και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τη δραστηριότητα στα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.

«Η Λόρα είχε αφήσει μία τσάντα με δύο τρία πράγματα στην κόρη μου η οποία πήρε τα πράγματα αφού της τα ζήτησε η Λόρα να της τα πάει στο σχολείο εκείνη την ημέρα».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου κοριτσιού βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι γονείς της πηγαίνουν κάθε μέρα στην Ασφάλεια, με τη μητέρα να έχει ήδη διευκρινίσει ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την κόρη της.

Λένε ότι δεν γνωρίζουν με ποιον μιλούσε η 16χρονη στο διαδίκτυο, παρ’ ότι είχαν προσπαθήσει να ψάξουν το κινητό της και ως αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πού βρίσκεται η Λόρα.

