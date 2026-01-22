Λόρα: Δεν υπάρχει το βίντεο για να πιστοποιηθεί αν η 16χρονη ήταν στον σταθμό του Βερολίνου
Το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου διατηρεί τις εικόνες μόνο για μερικά εικοσιτετράωρα
Νέα στοιχεία φαίνεται να έρχονται στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, η οποία αγνοείται από τις αρχές από τις αρχές Ιανουαρίου. Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας στο Βερολίνο έθεσε σε συναγερμό τις ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με το Mega, η μαρτυρία μίας Ελληνίδας, που υποστήριζε ότι είδε την 16χρονη Λόρα σε σταθμό του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου στις 11:15 το πρωί, έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση. Αμέσως μετά τη μαρτυρία αυτή, οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κορίτσι που είδε η μάρτυρας ήταν όντως η Λόρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου διατηρεί τις εικόνες μόνο για μερικά εικοσιτετράωρα. H 16χρονη φαίνεται να είχε αγοράσει ένα άλλο κινητό, το οποίο είχε φέρει στην Αθήνα αλλά δεν είχε ενεργοποιήσει ακόμη, οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν από τις γερμανικές να τους ενημερώσουν αν η συγκεκριμένη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί στη Γερμανία, καθώς γνωρίζουν τον κωδικό της.
Η απάντηση αναμένεται εντός 24 ωρών, ενώ οι Αρχές περιμένουν επίσης στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.