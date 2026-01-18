Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Συμπληρώθηκαν δέκα ημέρες από την τελευταία της εμφάνιση της 16χρονης

Newsbomb

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα κορυφώνεται, καθώς συμπληρώθηκαν δέκα ημέρες από την τελευταία της εμφάνιση.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στις μετακινήσεις της πριν χαθεί.

Οι λιμενικοί αναλύουν υλικό από κάμερες παρακολούθησης και καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να διευκρινίσουν αν κάποιο τρίτο πρόσωπο την επηρέασε ή αν η Λόρα επιχείρησε να ξεφύγει από δύσκολη κατάσταση.

Η φωτογραφία της έχει τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία δημόσιων χώρων, ενώ η μητέρα της εμφανίζει την εικόνα της σε περαστικούς ζητώντας βοήθεια. Ταυτόχρονα, αξιολογούνται καταθέσεις από συμμαθήτριές της, που αναφέρουν συζητήσεις της Λόρας για κακοποίηση από τον πατέρα της, καθώς και στοιχεία από το οικογενειακό παρελθόν της στη Γερμανία.

Δύο σενάρια εξετάζουν οι αρχές.

Το πρώτο προβλέπει ότι η ανήλικη εξαφανίστηκε με τη συνδρομή αγνώστου προσώπου. Συγκεκριμένα, μόλις έφτασε με ταξί στον Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο WiFi και έστειλε μήνυμα σε κάποιον.

Το δεύτερο σενάριο αναφέρει ότι η Λόρα κατάφερε να απομακρυνθεί κρυφά από τον Ζωγράφου και ενδεχομένως από τη χώρα.

Οι έλεγχοι εντείνονται στις πτήσεις προς τη Γερμανία, ενώ η πλήρης αποχή της από επικοινωνία με οικείους υποδηλώνει οργανωμένο σχέδιο, περιπλέκοντας την υπόθεση.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί αναμένουν δεδομένα από παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με προτεραιότητα την εύρεσή της και την κατανόηση των συνθηκών εξαφάνισης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

07:10LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια των σειρών για το 2026

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

06:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες - Τι ζητούν οι αγρότες και οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθεί στον Τραμπ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Υπό έλεγχο η φωτιά - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου

05:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάϊρο σήμερα ο Γεραπετρίτης: Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου

04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα χρήματα

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: Εκστρατεία κατά των συμμοριών εκκίνησαν οι δυνάμεις ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ