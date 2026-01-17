«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

Για ένατη συνεχόμενη ημέρα παραμένει αγνοούμενη η 16χρονη Λόρα, με την αγωνία της οικογένειας και των φίλων της να κορυφώνεται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να κινήθηκε προς την περιοχή του Ζωγράφου, μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον ασφαλή εντοπισμό της και τη διερεύνηση των λόγων που την οδήγησαν να εγκαταλείψει την οικογένειά της. Κεντρικά ερωτήματα παραμένουν το αν η Λόρα είχε τη βοήθεια τρίτου προσώπου και γιατί εξαφάνισε κάθε ίχνος της, δύο ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται οι έρευνες.

Γείτονας της οικογένειας, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι οι γονείς κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία της Λόρας. «Ενημέρωσαν την αστυνομία ότι είχε πάρει ταξί και έτσι έμαθαν ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν υπήρχε λόγος να ρωτήσουν στη γειτονιά. Πήγαν σε φούρνο και σε άλλα καταστήματα με κάμερες, πήραν τα στοιχεία και τα παρέδωσαν στις Αρχές», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η μητέρα ήθελε να ταξιδέψει στην Αθήνα, αλλά της απαγόρευσε η αστυνομία, καθώς η παρουσία των γονέων εκεί θα μπορούσε να δυσκολέψει μια ενδεχόμενη επιστροφή της Λόρας.

«Η μητέρα ήθελε να πάει στην Αθήνα, αλλά η αστυνομία δεν την άφησε. Αν φύγουν και οι δύο γονείς και γυρίσει η Λόρα θα βρει μια πόρτα κλειστή. Ο πατέρας είναι προστατευτικός, αλλά χωρίς ποτέ να σηκώσει χέρι», ανέφερε.

Ο γείτονας υπογράμμισε επίσης ότι η οικογένεια διαθέτει πολλούς φίλους στην Πάτρα, ενώ σημείωσε ότι ο πατέρας υπήρξε πάντα προστατευτικός, χωρίς ποτέ να υιοθετήσει βίαιες συμπεριφορές. Η ίδια η Λόρα, σύμφωνα με τον γείτονα, έβγαινε από το σπίτι κυρίως λόγω της γλώσσας και της ανάγκης της να κατανοήσει και να εκφραστεί, όχι επειδή περιοριζόταν από τους γονείς.

«Η Λόρα δεν έβγαινε από το σπίτι κυρίως λόγω της γλώσσας και της ανάγκης να κατανοήσει και να εκφραστεί, όχι επειδή την περιορίζανε οι γονείς. Η οικογένεια έχει πολλούς φίλους», πρόσθεσε.