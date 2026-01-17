Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

Η 16χρονη Λόρα συνεχίζει να αγνοείται για πάνω από μια εβδομάδα, με την αγωνία για την ασφάλειά της να μεγαλώνει διαρκώς. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες εντοπισμού, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη βρει κάποιο στοιχείο που να δίνει σαφή κατεύθυνση για την τύχη της.

Οι έρευνες έχουν διευρυνθεί σημαντικά, με ελέγχους να διεξάγονται πλέον σε αεροδρόμια, όπου ζητούνται λίστες επιβατών από τις 8 Ιανουαρίου και μετά, κυρίως για πτήσεις προς τη Γερμανία. Παράλληλα, αστυνομικοί ελέγχουν καταλύματα τύπου Airbnb στην περιοχή του Ζωγράφου, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να ρίξει φως στην εξαφάνιση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 16χρονη φέρεται να προετοίμαζε την φυγή της εδώ και καιρό, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα. Επιπλέον, συμμαθήτριά της αποκάλυψε πως η οικογένεια είχε φύγει από τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, προκειμένου να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι καταγγελίες φίλων της για περιστατικά αυστηρής συμπεριφοράς από τον πατέρα της. Σύμφωνα με το Mega, το 2024, όταν η Λόρα ήταν στην Α’ Γυμνασίου, ο πατέρας της της έκοψε τα μαλλιά πολύ κοντά, επειδή ζήτησε να πάει κομμωτήριο. Το γεγονός αυτό είχε γνωστοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς, ωστόσο η ίδια, φοβούμενη τις συνέπειες, φέρεται να ανακάλεσε τις καταγγελίες.

Η αγωνία εντείνεται από το γεγονός ότι η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα άτομο του στενού της περιβάλλοντος, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι κινείται βάσει σχεδίου. Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 16χρονη φέρεται να είχε αρχίσει να σχεδιάζει την εξαφάνισή της ήδη από τις 26 Οκτωβρίου, μετά από σοβαρό επεισόδιο στο σπίτι.

Σύμφωνα με καταθέσεις συγγενών, τότε η Λόρα είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν μαζί από το σπίτι. Η μητέρα της φέρεται να κατέθεσε ότι ο πατέρας ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, γεγονός που προκαλούσε συχνές εντάσεις. Από την πλευρά του, ο πατέρας παραδέχθηκε ότι ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, δηλώνοντας ωστόσο πως βασικός του φόβος είναι το ενδεχόμενο να χάσει την επιμέλειά της.

Την ίδια ώρα, συνεχείς είναι οι μαρτυρίες πολιτών που φτάνουν στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη φέρεται να εμφανίστηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μία από αυτές αφορούσε καφέ στη Βάρη, ωστόσο η Αστυνομία ξεκαθάρισε πως το κορίτσι που καταγράφηκε σε φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με την εξαφανισμένη μαθήτρια, οδηγώντας και πάλι τις έρευνες σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις των Αρχών, η Λόρα ενδέχεται να έχει φύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, πιθανότατα με λεωφορείο, από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της. Παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύψεις για τη ζωή της 16χρονης και τις σχέσεις της με την οικογένειά της έρχονται στο φως. Φίλη της ανέφερε στο Μega πως η Λόρα είχε περιορισμένη πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας, ενώ το κινητό της περιείχε ελάχιστο περιεχόμενο. Παράλληλα, περιέγραψε ένα παιδί προβληματισμένο, με συμπεριφορά που έδειχνε πως κάτι την απασχολούσε έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega αν και είχε μοχθήσει τόσο για τη ζωή που είχε φτιάξει στη Γερμανία, μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, άγνωστο γιατί, ο πατέρας της 16χρονης αποφάσισε να αρχίσει και πάλι από το μηδέν.

Πήρε τη σύζυγο και την τότε 13χρονη κόρη τους και μετακόμισαν στην Ελλάδα. Όχι στην πρωτεύουσα όπως θα περίμενε κανείς, αλλά σε μία απομονωμένη γειτονιά του Ρίου.

Σχετικά με την αγορά του σπιτιού, μάρτυρας αναφέρει στο Mega: «Ο πατέρας της Λόρας μιλούσε μόνο Γερμανικά, για αυτό όλη η αγοροπωλησία έγινε μέσω μεσίτριας και δικηγόρου. Η επαφή του άνδρα με τον ιδιοκτήτη ήταν τυπική λόγω της δυσκολίας στην επικοινωνία. Στον ιδιοκτήτη έκανε μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που δεν μιλάει ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά, έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στο Ακταίο του Ρίου και όχι ας πούμε στην Αθήνα. Μάλλον τον άνθρωπο τον ενδιέφερε να πάει να μείνει σε ένα πιο καλό κλίμα, γιατί το σπίτι είναι δίπλα στη θάλασσα με μεγάλο κήπο. Φαινόταν ότι ήθελε ένα σπίτι μέσα στη φύση. Βρήκε το σπίτι μόνος του μέσω του Google και πήγε μόνος του, μαζί με έναν μεταφραστή και χτύπησε την πόρτα του ιδιοκτήτη για να δηλώσει ενδιαφέρον».

«Από τα λίγα πράγματα που ρώτησε ήταν αν υπάρχει ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή για το παιδί του. Σε δεύτερο χρόνο ξαναπήγε με τη γυναίκα του και την κόρη του για να δούνε όλοι μαζί το σπίτι και άρεσε σε όλους πάρα πολύ. Δεν φάνηκε να είναι μία οικογένεια που έχει προβλήματα, ίσα ίσα φαινόταν ότι παίρνουν μαζί αποφάσεις. Η γυναίκα του ήταν εξαιρετικά συμπαθής, σοβαρή κυρία, μάλλον αρκετά μικρότερη από τον σύζυγό της ηλικιακά. Αυτό που εντυπωσίασε τον πωλητή είναι ότι η οικογένεια προθυμοποιήθηκε να κρατήσει και ένα σκυλάκι που είχε στο σπίτι για να μην αλλάξει το περιβάλλον. Και μάλιστα, όπως μαθαίνω από τη γειτονιά, το φρόντιζε μέχρι που έφυγε από βαθιά γεράματα. Δεν έκανε παζάρια, αγόρασε το σπίτι στην τιμή της αγγελίας και μάλιστα πλήρωσε χωρίς καμία καθυστέρηση. Ξέρω ότι είχε ένα σπίτι στην Γερμανία που το πούλησε».

Η απόφασή του να μείνουν σε μία χώρα χωρίς φίλους, συγγενείς και χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα, φαίνεται πως δυσκόλεψε αρκετά την έφηβη κόρη του που περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι χωρίς φίλους και ασχολίες.

«Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία – Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Κι εμείς την κάναμε παρέα, αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον», λέει συμμαθήτρια της 16χρονης.

Ήθελε στρατιωτική πειθαρχία στο σπίτι, με την Λόρα να αναφέρει αρκετές φορές σε φίλες της το πόσο αυστηρός ήταν ο πατέρας της.

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι ‘Oh my god he is coming’, πρέπει να κλείσω γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ, γιατί αυτός της φερόταν πολύ άσχημα».

«Εντάξει, είμαστε λιγάκι αυστηροί ως γονείς. Θέλουμε να τα ‘πηγαίνει καλά’ στα μαθήματά της. Στη Λόρα κάναμε συχνά παρατηρήσεις για το κινητό γιατί περνούσε πολλές ώρες στην οθόνη. Επίσης, της λέγαμε να μην βγαίνει τα βράδια από το σπίτι μέχρι αργά», έχει πει ο πατέρας της.

Στις 8 Ιανουαρίου η 16χρονη κόρη του έφυγε από το σπίτι. Οι ελληνικές Αρχές ψάχνουν νυχθημερόν να την βρουν, με το ερώτημα να παραμένει: τι έκανε ένα 16χρονο κορίτσι να θέλει να φύγει από την ασφάλεια του σπιτιού του.

