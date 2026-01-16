Η Λόρα είχε φωτοτυπία το διαβατήριο της μητέρας της

Η 16χρονη περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση, η 16χρονη φέρεται να είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της

Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και πλήθος ερωτηματικών, καθώς οι ημέρες περνούν και η ανήλικη παραμένει άφαντη. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να εντείνουν τους προβληματισμούς γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του Alpha, η μητέρα της Λόρας κατέθεσε στις Αρχές ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο: περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση, η 16χρονη φέρεται να είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Το γεγονός αυτό έχει σημάνει συναγερμό στους ερευνητές, καθώς μητέρα και κόρη μοιάζουν αρκετά εμφανισιακά, στοιχείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρήση των προσωπικών εγγράφων.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το ανήλικο κορίτσι να είχε τον χρόνο και τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την έκδοση νέου διαβατηρίου ή τη χρήση των στοιχείων της μητέρας της για μετακινήσεις, ενδεχομένως και εκτός χώρας.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας στη Βάρη και φωτογραφικά ντοκουμέντα μαρτυρούν πως πιθανότατα ότι η ανήλικη επισκέφτηκε χτες (15/01) την περιοχή.

Ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό με ένα κορίτσι που φαίνεται να μοιάζει με τη Λόρα, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση. Η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα, όπως είπε ο επιχειρηματίας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η πρώτη παρουσία του κοριτσιού κατεγράφη περίπου στις 11:10, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στον χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το βλέμμα της, σηκώθηκε κι έφυγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και πως φαινόταν ταραγμένη.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, ενώ, έδωσε στα αγγλικά την παραγγελία της.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα τράπεζας του εξωτερικού, ενώ, τη δεύτερη φορά που έφυγε, ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς παραμένει άλυτο μυστήριο πού ακριβώς βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες που έχουν περάσει.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες πόρτα – πόρτα στου Ζωγράφου στην περιοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν έχει αλλάξει περιοχή.

