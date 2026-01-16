Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει συστήσει ειδικό σώμα για τον εντοπισμό της ανήλικης

Κατερίνα Ρίστα

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν είναι η Λόρα η νεαρή που απεικονίζεται σε βίντεο από τη Βάρη σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, με το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης να συνεχίζεται.

Ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό με ένα κορίτσι που φαίνεται να μοιάζει με τη Λόρα, το οποίο εξετάστηκε και όπως έδειξαν όλα τα στοιχεία, δεν είναι η ανήλικη.

Μάλιστα και οι γονείς της Λόρας μόλις είδαν τις φωτογραφίες από την ΕΛ.Α.Σ αμέσως ανέφεραν πως δεν είναι η κόρη τους.

Πλέον η ΕΛ.ΑΣ. έχει συστήσει ειδικό σώμα για τον εντοπισμό της Λόρας. Η μια ομάδα έχει αποκλειστικά αναλάβει τον έλεγχο όλων των ονομάτων, όλων των πτήσεων και των φωτογραφιών των επιβατών που έχουν «πετάξει» προς Γερμανία από τις 8 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία εξαφανίστηκε η Λόρα.

Η δεύτερη ομάδα έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην περιοχή του Ζωγράφου. Ένα μέρος το οποίο υπάρχουν οι περισσότερες και πλέον αξιόπιστες μαρτυρίες για την 16χρονη. Οι αστυνομικοί κυκλοφορούν με πολιτικά ρούχα και κυριολεκτικά πάνε πόρτα-πόρτα ώστε να βρεθεί κάποιο στοιχείο, οποιαδήποτε, θα μπορούσε να οδηγήσει στη Λόρα.

Η τρίτη ομάδα έχει αναλάβει το ρόλο να πηγαίνει στις περιοχές όπου υπάρχουν μαρτυρίες. Η συγκεκριμένη ομάδα πήγε στη Βάρη ωστόσο οι αναφορές για «εμφάνιση» της Λόρας είναι πολλές καθώς ταυτόχρονα στην ΕΛ.ΑΣ. έλαβαν μαρτυρίες για Εξάρχεια, Κηφισιά και δυτική Αττική.

Η σχέση της Λόρα με τον πατέρα της, η ψυχολογική βία και η φιλοξενία σε δομή

Την ώρα που οι αναφορές πολιτών πέφτουν «βροχή» στις Αρχές, ότι συνεχίζουν να βλέπουν στην Αθήνα μέχρι και σήμερα την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο, πριν από πέντε μέρες.

Κατά το πρώτο τριήμερο στην πρωτεύουσα, 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, η μαθήτρια φαίνεται αρκετές φορές από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Βίντεο που έφερε στο φως το MEGA δείχνει τη 16χρονη σε ένα καφέ, να μπαίνει αναζητώντας τον κωδικό του WiFi. Φοράει μαύρο μπουφάν, καπέλο και κουκούλα. Αφού συνδέεται στο διαδίκτυο, φαίνεται να ψάχνει κάτι στο κινητό της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της επεκτείνονται σε όλο το κέντρο της Αθήνας, με την περιοχή του Ζωγράφου να θεωρείται κομβικό σημείο.

Κάθε πληροφορία που αφορά τη 16χρονη και τις συνθήκες διαβίωσής της κρίνονται μείζονος σημασίας για τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η μητέρα της κλήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας για να δώσει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί για το παιδί της, το οποίο είδε τελευταία φορά πριν από μία εβδομάδα.

Έρευνες στη Γερμανία και τα σενάρια

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο σπίτι του στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρας. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ποτέ δεν μου είπε ότι θέλει να έρθει να με δει. Την έχω δει λίγες φορές στο παρελθόν, όταν ήταν στη Γερμανία. Από τότε που έφυγαν, δεν την έχω ξαναδεί και οι επαφές μας είναι σπάνιες».

Καθώς τα ίχνη της 16χρονης αγνοούνται, εντείνονται οι φόβοι ότι ίσως να μην βρίσκεται πλέον στην Αθήνα. Ένα σενάριο θέλει τη Λόρα να κρύβεται σε σπίτι στο κέντρο της πόλης για να μην εντοπιστεί, υποδηλώνοντας ότι κάποιος την βοηθά.

«Φαίνεται ότι η εξαφάνιση της μικρής ήταν θέμα ζωής και θανάτου για την ίδια, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια. Μιλήσαμε για μία εξαφάνιση που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως απόδραση», λέει μεταξύ άλλων στο Mega ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους.

«Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους αρωγή από κάπου», προσθέτει.

Ένα άλλο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο το παιδί να κατάφερε να φύγει από την Αθήνα για το εξωτερικό, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ξανά μετά τις 10 Ιανουαρίου.

Ένας κοσμηματοπώλης περιγράφει στο Mega την προσπάθεια της 16χρονης να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας χρυσά κοσμήματα: «Την Παρασκευή περίπου 10:30 ήρθε από εδώ και ζήταγε να πουλήσει πράγματα. Της είπαμε δεν έχουμε πράγματα και την στείλαμε πιο κάτω. Δεν μιλούσε κανονικά, δηλαδή φαινόταν ότι είναι αλλοδαπό το παιδί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Λόρα από τον περασμένο Οκτώβριο σχεδίαζε την εξαφάνισή της. Καταλυτική ημερομηνία φαίνεται να ήταν η 26η Οκτωβρίου, μετά από ένα επεισόδιο στο σπίτι.

Σύμφωνα με το Mega, φαίνεται να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καβγάς, το καταθέτουν κάποια πρόσωπα στην Ελληνική Αστυνομία, στο σπίτι τους στο Ρίο. Φαίνεται τότε να λαμβάνει η 16χρονη την απόφαση να φύγει από το σπίτι. Έχει 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο»

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, κάνουν έρευνες στα σπίτια, δεν φαίνονται τα ίχνη ακριβώς τις τελευταίες ημέρες.

Η ανήλικη φαίνεται ότι είχε συμβουλευτεί ακόμα και το ChatGPT για να οργανώσει την εξαφάνισή της, ρωτώντας πώς μπορεί να φύγει από το σπίτι χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση.

Για όγδοη μέρα, η Λόρα παραμένει άφαντη, ενώ πλέον οι Αρχές εστιάζουν και στις σχέσεις της με την οικογένειά της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18LIFESTYLE

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

12:08LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» έβαλαν γκολ στις ψυχαγωγικές εκπομπές

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Στο νοσοκομείο οδηγός

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η αμερικανική πρεσβεία και τα προξενεία των ΗΠΑ στην Αθήνα τη Δευτέρα – Ο λόγος

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Χειροπέδες σε 70χρονο και 42χρονη

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

11:40ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Νέος χάρτης αποκαλύπτει τι κρύβεται κάτω από τον πάγο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: Φασίζουσα ενέργεια να κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ – Λύση είναι τα πρόστιμα και η εφαρμογή του νόμου

11:03ΚΟΣΜΟΣ

«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: «Δεν δικαιολογείται πλέον, θα εφαρμοστεί ο νόμος»

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

09:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική – Αρχηγός καταδικασμένος για τη δολοφονία αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λατινοπούλου: Κατήγγειλε γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της - Δύο συλλήψεις

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε πέφτει Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου - Νωρίτερα φέτος το Πάσχα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

10:02ΕΘΝΙΚΑ

Βίντεο: «Ζήτω το έθνος και το Πολεμικό Ναυτικό» – Πώς υποδέχτηκαν οι Ναυτικοί Δόκιμοι τη φρεγάτα «Κίμων»

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ