Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

Δεν είναι η Λόρα η νεαρή που απεικονίζεται σε βίντεο από τη Βάρη σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, με το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης να συνεχίζεται.

Ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό με ένα κορίτσι που φαίνεται να μοιάζει με τη Λόρα, το οποίο εξετάστηκε και όπως έδειξαν όλα τα στοιχεία, δεν είναι η ανήλικη.

Μάλιστα και οι γονείς της Λόρας μόλις είδαν τις φωτογραφίες από την ΕΛ.Α.Σ αμέσως ανέφεραν πως δεν είναι η κόρη τους.

Πλέον η ΕΛ.ΑΣ. έχει συστήσει ειδικό σώμα για τον εντοπισμό της Λόρας. Η μια ομάδα έχει αποκλειστικά αναλάβει τον έλεγχο όλων των ονομάτων, όλων των πτήσεων και των φωτογραφιών των επιβατών που έχουν «πετάξει» προς Γερμανία από τις 8 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία εξαφανίστηκε η Λόρα.

Η δεύτερη ομάδα έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην περιοχή του Ζωγράφου. Ένα μέρος το οποίο υπάρχουν οι περισσότερες και πλέον αξιόπιστες μαρτυρίες για την 16χρονη. Οι αστυνομικοί κυκλοφορούν με πολιτικά ρούχα και κυριολεκτικά πάνε πόρτα-πόρτα ώστε να βρεθεί κάποιο στοιχείο, οποιαδήποτε, θα μπορούσε να οδηγήσει στη Λόρα.

Η τρίτη ομάδα έχει αναλάβει το ρόλο να πηγαίνει στις περιοχές όπου υπάρχουν μαρτυρίες. Η συγκεκριμένη ομάδα πήγε στη Βάρη ωστόσο οι αναφορές για «εμφάνιση» της Λόρας είναι πολλές καθώς ταυτόχρονα στην ΕΛ.ΑΣ. έλαβαν μαρτυρίες για Εξάρχεια, Κηφισιά και δυτική Αττική.

Η σχέση της Λόρα με τον πατέρα της, η ψυχολογική βία και η φιλοξενία σε δομή

Την ώρα που οι αναφορές πολιτών πέφτουν «βροχή» στις Αρχές, ότι συνεχίζουν να βλέπουν στην Αθήνα μέχρι και σήμερα την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο, πριν από πέντε μέρες.

Κατά το πρώτο τριήμερο στην πρωτεύουσα, 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, η μαθήτρια φαίνεται αρκετές φορές από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Βίντεο που έφερε στο φως το MEGA δείχνει τη 16χρονη σε ένα καφέ, να μπαίνει αναζητώντας τον κωδικό του WiFi. Φοράει μαύρο μπουφάν, καπέλο και κουκούλα. Αφού συνδέεται στο διαδίκτυο, φαίνεται να ψάχνει κάτι στο κινητό της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της επεκτείνονται σε όλο το κέντρο της Αθήνας, με την περιοχή του Ζωγράφου να θεωρείται κομβικό σημείο.

Κάθε πληροφορία που αφορά τη 16χρονη και τις συνθήκες διαβίωσής της κρίνονται μείζονος σημασίας για τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η μητέρα της κλήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας για να δώσει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί για το παιδί της, το οποίο είδε τελευταία φορά πριν από μία εβδομάδα.

Έρευνες στη Γερμανία και τα σενάρια

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο σπίτι του στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρας. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ποτέ δεν μου είπε ότι θέλει να έρθει να με δει. Την έχω δει λίγες φορές στο παρελθόν, όταν ήταν στη Γερμανία. Από τότε που έφυγαν, δεν την έχω ξαναδεί και οι επαφές μας είναι σπάνιες».

Καθώς τα ίχνη της 16χρονης αγνοούνται, εντείνονται οι φόβοι ότι ίσως να μην βρίσκεται πλέον στην Αθήνα. Ένα σενάριο θέλει τη Λόρα να κρύβεται σε σπίτι στο κέντρο της πόλης για να μην εντοπιστεί, υποδηλώνοντας ότι κάποιος την βοηθά.

«Φαίνεται ότι η εξαφάνιση της μικρής ήταν θέμα ζωής και θανάτου για την ίδια, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια. Μιλήσαμε για μία εξαφάνιση που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως απόδραση», λέει μεταξύ άλλων στο Mega ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους.

«Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους αρωγή από κάπου», προσθέτει.

Ένα άλλο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο το παιδί να κατάφερε να φύγει από την Αθήνα για το εξωτερικό, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ξανά μετά τις 10 Ιανουαρίου.

Ένας κοσμηματοπώλης περιγράφει στο Mega την προσπάθεια της 16χρονης να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας χρυσά κοσμήματα: «Την Παρασκευή περίπου 10:30 ήρθε από εδώ και ζήταγε να πουλήσει πράγματα. Της είπαμε δεν έχουμε πράγματα και την στείλαμε πιο κάτω. Δεν μιλούσε κανονικά, δηλαδή φαινόταν ότι είναι αλλοδαπό το παιδί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Λόρα από τον περασμένο Οκτώβριο σχεδίαζε την εξαφάνισή της. Καταλυτική ημερομηνία φαίνεται να ήταν η 26η Οκτωβρίου, μετά από ένα επεισόδιο στο σπίτι.

Σύμφωνα με το Mega, φαίνεται να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καβγάς, το καταθέτουν κάποια πρόσωπα στην Ελληνική Αστυνομία, στο σπίτι τους στο Ρίο. Φαίνεται τότε να λαμβάνει η 16χρονη την απόφαση να φύγει από το σπίτι. Έχει 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο»

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, κάνουν έρευνες στα σπίτια, δεν φαίνονται τα ίχνη ακριβώς τις τελευταίες ημέρες.

Η ανήλικη φαίνεται ότι είχε συμβουλευτεί ακόμα και το ChatGPT για να οργανώσει την εξαφάνισή της, ρωτώντας πώς μπορεί να φύγει από το σπίτι χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση.

Για όγδοη μέρα, η Λόρα παραμένει άφαντη, ενώ πλέον οι Αρχές εστιάζουν και στις σχέσεις της με την οικογένειά της.