Πάτρα: Χαμένα τα ίχνη της Λόρα - Η κρυψώνα στην Αθήνα και οι μαρτυρίες συμμαθητών

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου 2026, και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα κοντινά της πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί στο Ρίο της Πάτρας με προορισμό την Αθήνα, φτάνοντας περίπου στις 10:10 το πρωί της ίδιας ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου. Μετά την πληρωμή 300 ευρώ στον οδηγό, αποβιβάστηκε έξω από το νοσοκομείο Παίδων, όπου και καταγράφηκε για πρώτη φορά από κάμερα ασφαλείας. Στη διάρκεια της ημέρας, η Λόρα εντοπίστηκε επίσης σε κάμερες καταστημάτων, όπως μίνι μάρκετ και μαγαζί ψιλικών.

Σύμφωνα με το Mega, η 16χρονη «έτρεμε» τον πατέρα της και τον παρουσιάζε εξαιρετικά αυστηρό.

Πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε γνωρίσει έναν άνδρα μέσω εφαρμογής γνωριμιών και σχεδίαζε να τον συναντήσει στην Αθήνα. Φίλες της κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι η επικοινωνία αυτή είχε ήδη οργανωθεί, γεγονός που οι αρχές αξιολογούν ως εξαιρετικά σημαντικό. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η Λόρα σχεδίασε τη φυγή της με συγκεκριμένο προορισμό, πιθανόν στο σπίτι του ατόμου που γνώρισε διαδικτυακά.

Κατά τις πρώτες ώρες της παραμονής της στην πρωτεύουσα, η ανήλικη φέρεται να πούλησε κοσμήματα αξίας 600 ευρώ, ενώ για περίπου 40 ώρες τα ίχνη της αγνοούνταν. Το πρωί του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου, εμφανίστηκε ξανά σε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, προσπαθώντας να πουλήσει και άλλα κοσμήματα, αλλά από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάνονται και πάλι. Οι δεκάδες μαρτυρίες που κατατέθηκαν μέχρι στιγμής στις αστυνομικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιωθεί, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η 16χρονη έχει κρυφτεί σε κάποιο σπίτι ή χώρο για να μην εντοπιστεί.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια και Αμπελόκηπους, με ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους γύρω από την Πολυτεχνειούπολη και την Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η Λόρα σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας μέτρα για να καλύψει τα ίχνη της. Απενεργοποίησε τα προφίλ της στα social media, σταμάτησε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και απέφυγε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων κινητής, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί μόνο Wi-Fi για να επικοινωνεί. Αυτό που δεν υπολόγισε, όμως, ήταν η δημοσιότητα που θα έπαιρνε η εξαφάνισή της, γεγονός που έχει αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για τις κινήσεις της.

