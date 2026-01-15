Πάτρα: Χαμένα τα ίχνη της Λόρα - Η κρυψώνα στην Αθήνα και οι μαρτυρίες συμμαθητών

Συναγερμός στην Αστυνομία για την εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα - Τα ίχνη της χάνονται στην Αθήνα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πάτρα: Χαμένα τα ίχνη της Λόρα - Η κρυψώνα στην Αθήνα και οι μαρτυρίες συμμαθητών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου 2026, και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα κοντινά της πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί στο Ρίο της Πάτρας με προορισμό την Αθήνα, φτάνοντας περίπου στις 10:10 το πρωί της ίδιας ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου. Μετά την πληρωμή 300 ευρώ στον οδηγό, αποβιβάστηκε έξω από το νοσοκομείο Παίδων, όπου και καταγράφηκε για πρώτη φορά από κάμερα ασφαλείας. Στη διάρκεια της ημέρας, η Λόρα εντοπίστηκε επίσης σε κάμερες καταστημάτων, όπως μίνι μάρκετ και μαγαζί ψιλικών.

Σύμφωνα με το Mega, η 16χρονη «έτρεμε» τον πατέρα της και τον παρουσιάζε εξαιρετικά αυστηρό.

Πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε γνωρίσει έναν άνδρα μέσω εφαρμογής γνωριμιών και σχεδίαζε να τον συναντήσει στην Αθήνα. Φίλες της κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι η επικοινωνία αυτή είχε ήδη οργανωθεί, γεγονός που οι αρχές αξιολογούν ως εξαιρετικά σημαντικό. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η Λόρα σχεδίασε τη φυγή της με συγκεκριμένο προορισμό, πιθανόν στο σπίτι του ατόμου που γνώρισε διαδικτυακά.

Κατά τις πρώτες ώρες της παραμονής της στην πρωτεύουσα, η ανήλικη φέρεται να πούλησε κοσμήματα αξίας 600 ευρώ, ενώ για περίπου 40 ώρες τα ίχνη της αγνοούνταν. Το πρωί του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου, εμφανίστηκε ξανά σε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, προσπαθώντας να πουλήσει και άλλα κοσμήματα, αλλά από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάνονται και πάλι. Οι δεκάδες μαρτυρίες που κατατέθηκαν μέχρι στιγμής στις αστυνομικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιωθεί, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η 16χρονη έχει κρυφτεί σε κάποιο σπίτι ή χώρο για να μην εντοπιστεί.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια και Αμπελόκηπους, με ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους γύρω από την Πολυτεχνειούπολη και την Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η Λόρα σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας μέτρα για να καλύψει τα ίχνη της. Απενεργοποίησε τα προφίλ της στα social media, σταμάτησε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και απέφυγε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων κινητής, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί μόνο Wi-Fi για να επικοινωνεί. Αυτό που δεν υπολόγισε, όμως, ήταν η δημοσιότητα που θα έπαιρνε η εξαφάνισή της, γεγονός που έχει αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για τις κινήσεις της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος για πολιτικές εξελίξεις: «Φωτογράφισε» Καρυστιανού, πίεσε ΠΑΣΟΚ-ΝΕΑΡ, έκανε «άνοιγμα» σε Τσίπρα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Στις ρωσικές εκκλησίες για πρώτη φορά τελέστηκε παράκληση «υπέρ διαφώτισης των γυναικών» κατά των αμβλώσεων

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στην Αυστραλία: Αστέρας ποδοσφαίρου «στα πράσα» με την παντρεμένη κολλητή της γυναίκας του

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτική βοήθεια στη χώρα της Μέσης Ανατολής

17:26LIFESTYLE

Ειρήνη: Η αντισυμβατική πριγκίπισσα που γύρισε την πλάτη στο στέμμα και έζησε για την προσφορά

17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Yπήρξε έντονη λογομαχία στη θάλασσα λίγο πριν τον θάνατό του», λέει μάρτυρας

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble: Πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία με την στήριξη της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης έβρισε γυναίκα που τον ενοχλούσε στο αεροδρόμιο - Βίντεο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: H ειρήνη δεν έρχεται από μόνη της στην Ουκρανία - Η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το έμβλημα της ελληνικής Belharra «Κίμων» - Οι συμβολισμοί

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χαμένα τα ίχνη της Λόρα - Η κρυψώνα στην Αθήνα και οι μαρτυρίες συμμαθητών

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται νέο ψυχρό μέτωπο από την Ουκρανία

16:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση και το «πάνω από το πτώμα μου» του Μπακασέτα! (Vid)

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ρόλο DJ: Το βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν στα decks που έγινε viral

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά πλήγματα στον «σκιώδη στόλο» - Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το έκτο πετρελαιοφόρο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας από φρεγάτα «Κίμων»: «Μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό. Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις»

16:28LIFESTYLE

Γιώργος Γρηγοριάδης για Γιώργο Παπαδάκη: «Αρνούμαι να σβήσω τα μηνύματά του απο το κινητό»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άφησε την τελευταία του πνοή καίγοντας κλαριά

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ για Μινεσότα: Θα εφαρμόσω τον νόμο για τις εξεγέρσεις, τέλος η παρωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται νέο ψυχρό μέτωπο από την Ουκρανία

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η αδερφή του τέως βασιλιά

17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Yπήρξε έντονη λογομαχία στη θάλασσα λίγο πριν τον θάνατό του», λέει μάρτυρας

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χαμένα τα ίχνη της Λόρα - Η κρυψώνα στην Αθήνα και οι μαρτυρίες συμμαθητών

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού - Η ιστορική φράση

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έλληνας πήγε για διακοπές και τραυματίστηκε σε παραλία - Κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

14:44ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό - Φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή του νέου υπερόπλου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άφησε την τελευταία του πνοή καίγοντας κλαριά

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

12:51ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Ο Ιωάννης Κιζάνης ο κυβερνήτης της υπερσύγχρονης Belh@rra

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ