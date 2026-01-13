Αγωνία για τη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Στο επίκεντρο οι κάμερες ασφαλείας

Συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές - Φόβοι για σωματική κακοποίηση της ανήλικης - Παράταση του Amber Alert για 48 ώρες

Newsbomb

Αγωνία για τη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Στο επίκεντρο οι κάμερες ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας έχει μεταβεί στην Αθήνα αναζητώντας τη Λόρα σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί σαρώνουν κάμερες ασφαλείας, ακολουθώντας τα βήματά της ανήλικης που εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Τελευταίο σημείο που την εντοπίζουν είναι στη Λεωφόρο Θηβών.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, φαίνεται η ανήλικη να ψωνίζει σε περίπτερο στην περιοχή του Γουδή. Εκεί κοντά βρέθηκε και η τσάντα της. Για την ακρίβεια, το βίντεο είναι μόλις λίγα λεπτά αφότου έχει φτάσει στην Αθήνα. Η 16χρονη μπαίνει σε μίνι μάρκετ, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Έχει αλλάξει ρούχα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Φορά καπέλο τζόκεϊ και την κουκούλα του μπουφάν. Σε κοντινή απόσταση έχει πετάξει τη σχολική της τσάντα. Φορά μία νέα, μαύρη, την οποία έχει περάσει στον λαιμό. Τα ρούχα αυτά τα είχε αγοράσει λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Είχε ζητήσει από φίλη της να τα φυλάει στο σπίτι της, όπως αποκάλυψε η ίδια η φίλη της, μιλώντας στο Star.

«Μία μέρα πριν εξαφανιστεί είχαμε βγει μία βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μία φίλη της, ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μία τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει: ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ "κλειστή". Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της. Είχε πει πολλές φορές, όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».

Οδηγός ταξί: «Νόμιζα ότι είναι φοιτήτρια»

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τη Λόρα στην Αθήνα μιλώντας στο STAR ανέφερε: «Μου είπε να σταματήσω για να κατέβει δύο λεπτά πριν φτάσουμε στην οδό που μου είχε δώσει». Πρόσθεσε: «Μου έρχεται μία κοπέλα. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι φοιτήτρια. "Πάμε Αθήνα", μου είπε, "Πού στην Αθήνα;" ρώτησα. Μου τα έλεγε σπαστά, δεν καταλάβαινα. Κάποια στιγμή μου βγάζει το κινητό της και μου δείχνει την οδό. Σταματήσαμε δύο λεπτά πριν φτάσουμε εκεί που ήθελε. "Σταμάτα εδώ", μου είπε, "θέλω να κατέβω". Από την ώρα που μπήκε στο ταξί μέχρι πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όλη την ώρα βαφόταν», είπε ο οδηγός του ταξί.

Συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές εστιάζουν και στον λόγο που το κορίτσι επέλεξε να φύγει μακριά από την οικογένειά της. Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Oι αστυνομικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές. Η Λόρα είχε φιλοξενηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δομή της Γερμανίας και επέστρεψε στην οικογένειά της με δικαστική απόφαση. Το κορίτσι βρέθηκε στη δομή έπειτα από καταγγελία γείτονά της στη Γερμανία, που ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο ακόμη και της σωματικής κακοποίησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να «δέσει» απόλυτα με όσα λένε οι φίλοι της, ότι ένιωθε καταπιεσμένη και με πολλούς περιορισμούς, κυρίως από τον πατέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές αναρτήσεις της έχουν ταγκαρισμένη τη λέξη «κακοποίηση» στα αγγλικά. Η σχέση με τον πατέρα της φαίνεται πως ήταν πολύ τεταμένη.

Παράταση Amber Alert

Η αναζήτηση της Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής συνεχίζεται. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, παρατείνεται για 48 ώρες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Ωστόσο, στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι σκληροπυρηνικοί

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Σαράντος Καργάκος: Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφυγε ο δάσκαλος που δεν βολεύτηκε στη σιωπή - Το μήνυμα του γιου του Γιάννη Καργάκου στους αναγνώστες του Newsbomb

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Φιντάν συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της σεζόν» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς και Μπρινιόλι

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ονειρεύεται να συναντήσει εξωγήινους - Βίντεο

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ομιλία Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν - Τι είπε για Βενεζουέλα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση στο κέντρο των Τρικάλων - Έκλεισε η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο ταξί στο κέντρο της πόλης

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:48LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: «Αφήνω τα άσχημα πίσω, το έχω μαζί μου το δίπλωμα»

20:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» Super Cup, πράσινη «αυτοκτονία»!

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τη συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών: Έρχονται βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης των αγροτών - Οι λεπτομέρειες για το πετρέλαιο και το ρεύμα

20:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανανέωσε για τρία χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ομιλία Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν - Τι είπε για Βενεζουέλα

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Σαράντος Καργάκος: Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφυγε ο δάσκαλος που δεν βολεύτηκε στη σιωπή - Το μήνυμα του γιου του Γιάννη Καργάκου στους αναγνώστες του Newsbomb

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Mega τζακ ποτ την προσεχή Τρίτη - Πόσα κέρδισαν οι σημερινοί νικητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ