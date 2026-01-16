Λόρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας στη Βάρη και φωτογραφικά ντοκουμέντα μαρτυρούν πως πιθανότατα ότι η ανήλικη επισκέφτηκε χτες (15/01) την περιοχή.

Ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό με τη Λόρα, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση. Η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα, όπως είπε ο επιχειρηματίας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η πρώτη παρουσία της κατεγράφη περίπου στις 11:10, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στον χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το βλέμμα της, σηκώθηκε κι έφυγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και πως φαινόταν ταραγμένη.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, ενώ, έδωσε στα αγγλικά την παραγγελία της.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα τράπεζας του εξωτερικού, ενώ, τη δεύτερη φορά που έφυγε, ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς παραμένει άλυτο μυστήριο πού ακριβώς βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες που έχουν περάσει.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες πόρτα – πόρτα στου Ζωγράφου στην περιοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν έχει αλλάξει περιοχή.

