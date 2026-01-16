Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 16χρονη Λόρα

Η αναζήτηση της 16χρονης Λόρα Λόμπτεφ συνεχίζεται με την ίδια κινητοποίηση, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, λήγει μετά το πέρας της παράτασης 48 ωρών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι την Πέμπτη (8/1), στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, την Κυριακή (11/1), κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα .