Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 16χρονη Λόρα

Σύμφωνα με το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η 16χρονη δεν έχει ακόμα εντοπιστεί

Newsbomb

Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 16χρονη Λόρα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναζήτηση της 16χρονης Λόρα Λόμπτεφ συνεχίζεται με την ίδια κινητοποίηση, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, λήγει μετά το πέρας της παράτασης 48 ωρών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι την Πέμπτη (8/1), στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, την Κυριακή (11/1), κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 16χρονη Λόρα

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ουτρέχτη μετά από εκρήξεις - 4 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46LIFESTYLE

Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

23:40TRAVEL

Θεσσαλονίκη ψηφίζουν οι Ολλανδοί: Πάνω από 60.000 επισκέπτες στη Χαλκιδική το 2025

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πλώρη για… τετράδα η Ελλάδα, 11-10 την Κροατία

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Doomsday Radio ξανά στον αέρα με ένα νέο μυστήριο μετά την ομιλία του Πούτιν στους πρεσβευτές

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο έδεσε αιφνιδίως στο Λαύριο γιατί βρέθηκε νεκρή επιβάτιδα σε καμπίνα

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρη το νέο ίχνος της 16χρονης Λόρας - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η αγρότισσα που συνομίλησε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου στο Newsbomb.gr - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ