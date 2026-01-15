Στη Βάρη το νέο ίχνος της 16χρονης Λόρας - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 16χρονη Λόρα φέρεται να εθεάθη στη Βάρη το απόγευμα της Πέμπτης (15/01) στοιχείο που δίνει νέα διάσταση στις έρευνες των Αρχών. Παρά τον καταιγισμό αναφορών από πολίτες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημος εντοπισμός της.

Οι αστυνομικές έρευνες παραμένουν επικεντρωμένες στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας τις πρώτες ημέρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια το δρομολόγιο που ακολούθησε, προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη της.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη είχε οργανώσει με λεπτομέρεια την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα και ότι, φτάνοντας στην Αθήνα, επιδίωξε άμεσα πρόσβαση στο διαδίκτυο, προκειμένου να επικοινωνήσει με πρόσωπο-κλειδί στην πρωτεύουσα.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς της δηλώνουν πως αγνοούν πού μπορεί να βρίσκεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε προγραμματίσει συνάντηση με άτομο που γνώριζε μέσω κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα, νέες μαρτυρίες αναφέρουν ότι η ανήλικη δεχόταν έντονη ψυχολογική πίεση στο οικογενειακό της περιβάλλον, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές για τη Βάρη, ιδιοκτήτης καφετέριας ενημέρωσε τις Αρχές ότι κοπέλα που μοιάζει ιδιαίτερα με τη Λόρα επισκέφθηκε το κατάστημά του και ζήτησε κωδικό WiFi. Όπως ανέφερε, αποχώρησε βιαστικά μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της. Το βιντεοληπτικό υλικό που παραδόθηκε στην Αστυνομία εξετάζεται, καθώς η κοπέλα εμφανίζει έντονη ομοιότητα με τη 16χρονη.

