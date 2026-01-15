Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

«Που είσαι; Είσαι καλά; Σε περιμένουμε, σε αγαπάμε. Ανησυχούμε για σένα. Όπου και αν είσαι να ξέρεις σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί».

Με αυτά τα λόγια ο πατέρας της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα έστειλε το δικό του μήνυμα στην αγνοούμενη κόρη του η οποία για 7η ημέρα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας.

«Λόρα αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, γύρνα πίσω», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του κοριτσιού μέσω του ΑΝΤ1, με την αγωνία των δύο γονέων να έχει φτάσει φυσικά στο «κόκκινο».

Το μοναδικό σημείο ζωής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι εικόνες και μαρτυρίες για τη Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου, μια περιοχή στην οποία η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικεντρωθεί στις έρευνες.

Μιλούσε με κάποιον άνδρα από εφαρμογή γνωριμιών

Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb, η Λόρα γνώρισε κάποιον άνδρα σε εφαρμογή γνωριμιών και έκτοτε σκόπευε να τον συναντήσει στην Αθήνα, κάτι το οποίο κατέθεσαν φίλες της στην Ασφάλεια Πατρών.

Οι μαρτυρίες των φίλων της από την Πάτρα αξιολογούνται ως εξαιρετικά σημαντικές από την αστυνομία και ελέγχονται διεξοδικά. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες μάλιστα για τη συμπεριφορά της κοπέλας τόσο το τελευταίο διάστημα πριν εξαφανιστεί όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα, «συμφωνούν» με το σενάριο αυτό - να σχεδίασε, δηλαδή, τη φυγή της από την οικογένειά της, με συγκεκριμένο προορισμό, ένα μέρος όπου φιλοξενείται από το πρόσωπο που γνώρισε μέσω της εφαρμογής.

«Είμαστε εδώ για σένα»: Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού στη Λόρα

Την ίδια ώρα, δημόσια έκκληση προς 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε πριν από έξι ημέρες από το σπίτι της στην Πάτρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής. Όπως επισημαίνεται, η Λόρα μπορεί να επικοινωνήσει με οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.



Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.

