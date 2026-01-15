Λόρα: Στου Ζωγράφου αναζητούν τα ίχνη της - Συνομιλούσε με άγνωστο από εφαρμογή γνωριμιών

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφανισμένη νεαρή

Δημήτρης Δρίζος

Λόρα: Στου Ζωγράφου αναζητούν τα ίχνη της - Συνομιλούσε με άγνωστο από εφαρμογή γνωριμιών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Δημήτρης Δρίζος
Καταφύγιο στην περιοχή της Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει η Λόρα, η ανήλικη από την Πάτρα που είναι εξαφανισμένη για 7η μέρα.

Η μαρτυρία των δυο ανήλικων μαθητών που την είδαν στο σούπερ μάρκετ έκλεισαν κατά πολύ την ακτίνα των ερευνών ενώ ολοένα και περισσότεροι καταστηματάρχες της περιοχής αναγνωρίζουν την παρουσία του κοριτσιού στην περιοχή.

Πλέον οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός της Λόρα καθώς το πρόσωπό της είναι πλέον παντού και οι μαρτυρίες αυξάνονται, κάτι το οποίο θα βοηθήσει να βρεθεί η νεαρή.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις της 16χρονης στην Αθήνα, καθώς φαίνεται πως αναζητά εναγωνίως να βρει χρήματα. Έτσι, μετά την Ομόνοια, εντοπίστηκε και στην περιοχή της Βικτώριας, όπου επίσης υπάρχουν αρκετά ενεχυροδανειστήρια.

Οι Αρχές εκτιμούν πως η Λόρα έχει εκποιήσει περίπου κοσμήματα αξίας 700 ευρώ, ποσό το οποίο δεν είναι αρκετά μεγάλο για να νοικιάσει κάποιο Airbnb, αλλά ικανό για να μπορέσει να εξασφαλίσει τρόφιμα για λίγες ημέρες.

Μιλούσε με κάποιον άνδρα από εφαρμογή γνωριμιών

Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb, η Λόρα γνώρισε κάποιον άνδρα σε εφαρμογή γνωριμιών και έκτοτε σκόπευε να τον συναντήσει στην Αθήνα, κάτι το οποίο κατέθεσαν φίλες της στην Ασφάλεια Πατρών.

Οι μαρτυρίες των φίλων της από την Πάτρα αξιολογούνται ως εξαιρετικά σημαντικές από την αστυνομία και ελέγχονται διεξοδικά. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες μάλιστα για τη συμπεριφορά της κοπέλας τόσο το τελευταίο διάστημα πριν εξαφανιστεί όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα, «συμφωνούν» με το σενάριο αυτό - να σχεδίασε, δηλαδή, τη φυγή της από την οικογένειά της, με συγκεκριμένο προορισμό, ένα μέρος όπου φιλοξενείται από το πρόσωπο που γνώρισε μέσω της εφαρμογής.

«Είμαστε εδώ για σένα»: Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού στη Λόρα

Την ίδια ώρα, δημόσια έκκληση προς 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε πριν από έξι ημέρες από το σπίτι της στην Πάτρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής. Όπως επισημαίνεται, η Λόρα μπορεί να επικοινωνήσει με οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.

