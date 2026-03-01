Το απόλυτο όπλο: Για πρώτη φορά μαχητικά αεροσκάφη F-35 με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη

Η Lockheed Martin δοκίμασε με επιτυχία την ικανότητα του μαχητικού αεροσκάφους F-35 να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων κατά την πτήση, όπως ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ο αμερικανικός αμυντικός κολοσσός.

Η δοκιμή, με την ονομασία Project Overwatch, πραγματοποιήθηκε στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Nellis στη Νεβάδα. Ενσωμάτωσε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα ελέγχου πληροφοριών του πολεμικού αεροσκάφους.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης παρήγαγε δεδομένα με βάση το περιβάλλον του αεροσκάφους και ανέλυσε τις πληροφορίες για να παρουσιάσει στον πιλότο πιθανούς στόχους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν η πρώτη φορά που ένα μοντέλο τακτικής τεχνητής νοημοσύνης πρότεινε ανεξάρτητα έναν στόχο μάχης σε έναν πιλότο μαχητικού αεροσκάφους.

Ο Jake Wertz, αντιπρόεδρος της F‑35 Combat Systems στη Lockheed Martin Aeronautics, δήλωσε ότι η Lockheed θα συνεχίσει να επιδιώκει μοντέλα λήψης αποφάσεων βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να επιτρέψει στους πιλότους να εντοπίζουν ταχύτερα τους στόχους μάχης.

«Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητά μας να επαναπρογραμματίζουμε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο έδαφος και να διαθέτουμε αυτές τις ενημερώσεις για την επόμενη αποστολή — ένα ουσιαστικό βήμα για τη διατήρηση του τακτικού πλεονεκτήματος σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών», δήλωσε ο Wertz σε μια ανακοίνωση.

Το F-35 διαθέτει προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, χαμηλό προφίλ απόκρυψης, ευέλικτη ικανότητα παροχής πυρών και πετάει με ταχύτητα έως περίπου 1.200 μίλια ανά ώρα.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής δύναμης

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο μαχητικό αεροσκάφος ακολουθεί την έκδοση της δογματικής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025, η οποία δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί σε όλη την υπηρεσία ως πολλαπλασιαστής δύναμης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει την πληροφορία, την επιτήρηση και την αναγνώριση (ISR) παρέχοντας δικτυωμένους αισθητήρες ικανούς να εντοπίζουν «βελόνες σε άχυρα» χωρίς προηγούμενη γνώση της απειλής», σημειώνεται στο έγγραφο.

Τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης

Ωστόσο, η Πολεμική Αεροπορία παρατήρησε ότι η προσέγγισή της θα είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για να «αυξήσει την απόδοση των αεροπόρων», καθώς η τεχνητή νοημοσύνη «στερείται ευαισθησίας στο πλαίσιο και λογικής».

«Η στρατιωτική διακριτική ευχέρεια ανήκει στους αεροπόρους, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτρέψει ταχύτερες και ανώτερες επιχειρησιακές αποφάσεις», δήλωσε η υπηρεσία.

Μια έκθεση του 2025 που δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Ασφάλειας και Αναδυόμενης Τεχνολογίας του Georgetown σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει πρακτική ελκυστικότητα από στρατιωτική άποψη, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, με τα στρεβλά δεδομένα, όπως από πλαστογράφηση ή κατεστραμμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να αποτελούν πιθανό κίνδυνο.

«Όσον αφορά τους αντιπάλους, ορισμένοι είναι πιο έμπειροι στην αποφυγή της συλλογής πληροφοριών από άλλους, ενώ ορισμένοι μπορεί να είναι έμπειροι στην ενεργή παραπλάνηση ή τη χειραγώγηση δεδομένων. Τα διαθέσιμα δεδομένα για ορισμένους αντιπάλους μπορεί να είναι πιο σπάνια από ό,τι για άλλους», σημειώνει η έκθεση.

Για την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση συνιστά στους διοικητές να είναι ενήμεροι για τις αδυναμίες αυτών των συστημάτων και «να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους και τις ομάδες τους για τη σωστή χρήση τους».

