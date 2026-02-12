Κρήτη: Προσομοιωτής πτήσης F-35 στο Οροπέδιο Λασιθίου

Μια ξεχωριστή, βιωματική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την Παρασκευή οι πολίτες στο Οροπέδιο Λασιθίου καθώς ο δήμος φιλοξενεί έναν προσομοιωτή πτήσεων στρατιωτικού αεροσκάφους F-35A. Στη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών σημειώνονται τα εξής:

«Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου φιλοξενεί την Παρασκευή 13.02.2026 ώρα 9:00 με 13:00 μία ξεχωριστή εκδήλωση υψηλού επιπέδου, φέρνοντας στο κέντρο της κρητικής ενδοχώρας την αιχμή της κρητικής καινοτομίας στον τομέα της προσομοίωσης πτήσεων και των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο της δράσης, η κρητική εταιρεία Daedalus AeroTech θα παρουσιάσει τον σύγχρονο εξομοιωτή πτήσεων στρατιωτικού αεροσκάφους F-35A τελευταίας γενιάς, προσφέροντας στο κοινό μία μοναδική βιωματική εμπειρία υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για προηγμένο σύστημα που αξιοποιείται για εκπαιδευτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς και αποτελεί προϊόν κρητικής τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση με εξαρτήματα εξομοιωτών πτήσεων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Κρήτη, αναδεικνύοντας την κρητική τεχνολογική υπεροχή στον τομέα των προηγμένων συστημάτων προσομοίωσης.

Για πρώτη φορά στο Οροπέδιο Λασιθίου, μαθητές, νέοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της προσομοίωσης πτήσεων, της σύγχρονης αεροπορικής εκπαίδευσης και των τεχνολογικών εφαρμογών που διαμορφώνουν το μέλλον».

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

