Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

Το τουρκικό σύστημα UCAV Kizilelma της Baykar κατόρθωσε να καταρρίψει αεροσκάφος εν πτήσει – μια αναμενόμενη εξέλιξη, που ωστόσο αποτελεί ορόσημο για την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας.

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του μη επανδρωμένου Kizilelma σε σενάριο εναέριας μάχης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, για να γίνει η βολή και η κατάρριψη, συνεργάστηκαν μια σειρά από σύγχρονα συστήματα, όπως ραντάρ, αισθητήρες και όπλα αέρος – αέρος, τα οποία κατασκευάζει εξ ολοκλήρου η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Το επιτυχημένο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο πεδίο βολής της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Kizilelma της Baykar συνοδευόταν από πέντε τουρκικά F-16, όταν κατόρθωσε να εντοπίσει τον εναέριο στόχο και να τον καταρρίψει, εξαπολύοντας έναν από τους δύο πυραύλους αέρος – αέρος μέσου βεληνεκούς που κουβαλούσε.

Η Bayak που ανήκει στον γαμπρό του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε τη δοκιμή επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα για την επιχειρησιακή αξιοποίηση του Kizilelma αλλά και για την πιστοποίηση των συστημάτων που διαθέτει.

«Για δύο συνεχόμενες ημέρες, το Kizilelma αποτελεί αντικείμενο συζήτησης όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλάδα και το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς το Kizilelma πέτυχε κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία της αεροπορίας: στη δοκιμαστική του πτήση ανοιχτά της Σινώπης έγινε το πρώτο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που έπληξε κινούμενο στόχο στον αέρα με πύραυλο αέρος-αέρος πέραν του οπτικού πεδίου. Ένα ακόμη κρίσιμο τεχνολογικό ορόσημο που αλλάζει τα δεδομένα στις αερομαχίες», γράφει σε πανηγυρικούς τόνους αρθρογράφος της Hurriyet.

Το Kizilelma κατασκευάζεται από την τουρκική Baykar και παρά το γεγονός ότι διαθέτει αρκετά καινοτόμα συστήματα, κοστίζει περίπου το μισό σε σχέση με ένα μαχητικό 4ης γενιάς. Η τιμή μονάδας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-40 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν ένα F-16 Block 72 μπορεί να φτάσει κοντά στα 60 με 80 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει η «Καθημερινή».

Επιπλέον, το Kizilelma εξοπλίζεται με ραντάρ Murad 100-A, την τουρκική εκδοχή ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης τύπου AESA, ηλεκτροπτικό αισθητήρα Toygun και υπέρυθρο αισθητήρα IRST Karat της Aselsan. Επίσης, διαθέτει σύστημα ταυτοποίησης φίλου ή εχθρού (IFF), σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου και τερματικό ζεύξης δεδομένων (T-link) που κατασκευάζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ακόμη και το βλήμα που χρησιμοποίησε, ο πύραυλος μέσου βεληνεκούς Gökdoğan (BVR AAM), ανάλογος του αμερικανικού ΑΙΜ-120 AMRAAM, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Τουρκία.

Μπορεί το Kizilelma να απέχει ακόμη από το αν θεωρείται έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες, αφού υπολείπεται σε ταχύτητα και ευελιξία, μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί σε διάφορα σενάρια, από επιχειρήσεις κορεσμού της αντίπαλης αεράμυνας μέχρι να πετάξει ως δόλωμα τραβώντας πάνω του πυρά. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σχεδόν αμιγώς τουρκικό σύστημα, με λιγοστά εξαρτήματα να εισάγονται από τρίτες χώρες, επιτρέπει στην Τουρκία να εντάξει μεγάλο αριθμό μονάδων στο οπλοστάσιό της. Σε περίπτωση κρίσης, μια μαζική απογείωση τέτοιων drones θα δοκίμαζε τα στρατηγικά αποθέματα της Αθήνας που θα δαπανούσε μεγάλο αριθμό αντιαεροπορικών όπλων και πυραύλων μεγάλων αποστάσεων για να τα αντιμετωπίσει, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στην Καθημερινή.

Το Kizilelma μπορεί να εντοπίζει F-35, γράφει η Hurriyet

Το κλίμα στην Τουρκία είναι πανηγυρικό για το Kizilelma, με τη Hurriyet να το χαρακτηρίζει «θαύμα».

Ο Δρ. Eray Güçlüer εξηγεί στην εφημερίδα ότι πράγματι χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν αναπτύξει UAV 5ης γενιάς. Ωστόσο, υπογραμμίζει ένα κρίσιμο «αλλά»: «Αυτό που ξεχωρίζει το Kizilelma είναι πως αποτελεί το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χτύπησε κινούμενο στόχο στον αέρα με πύραυλο καθοδηγούμενο από ραντάρ - εγχώριας ανάπτυξης από την ASELSAN - και με τον επίσης εγχώριο πύραυλο Gökdoğan της TÜBİTAK. Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα, αλλά βασίζονται σε θερμική καθοδήγηση, όχι σε ραντάρ. Σήμερα, καμία άλλη χώρα δεν έχει επιτύχει αυτό που πέτυχε η Τουρκία».

Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντική η καθοδήγηση ραντάρ; Η απάντηση του ειδικού είναι ξεκάθαρη: «Επειδή μπορεί να ανιχνεύσει το F-35». Τα μαχητικά F-35 αποτελούν ένα από τα πιο ακριβά και τεχνολογικά προηγμένα εξοπλιστικά προγράμματα παγκοσμίως. Φτάνουν ταχύτητες έως 1.900 χλμ./ώρα, εντοπίζουν και πλήττουν στόχους, ενώ λειτουργούν ως ιπτάμενοι κόμβοι συλλογής και διαμοιρασμού δεδομένων. Η χαμηλή τους ανιχνευσιμότητα από ραντάρ τα κατατάσσει ανάμεσα στα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη 5ης γενιάς.

Ο Δρ. Güçlüer εξηγεί ότι οι θερμικά κατευθυνόμενοι πύραυλοι επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα όπως χιόνι ή ομίχλη. Αντίθετα: «Ο πύραυλος Gökdoğan καθοδηγείται από ραντάρ πέρα από το οπτικό πεδίο. Οι δέσμες ραντάρ δεν ανακλώνται εύκολα, δίνοντας τη δυνατότητα πλήγματος ακόμη και σε στόχους όπως το F-35 από μεγάλη απόσταση. Η τελική έκδοση του Gökdoğan φτάνει τα 200 χλμ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Kizilelma θα πρέπει να θεωρείται “μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος” και όχι απλώς UAV».

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει και το ραντάρ του Kizilelma, γράφει η Hurriyet. Το τουρκικό ραντάρ αεροσκαφών MURAD 100, κατασκευασμένο από την ASELSAN με τεχνολογία Active Electronically Scanned Array (AESA), καθιστά το μαχητικό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ο Δρ. Güçlüer αναφέρει: «Με το ραντάρ MURAD 100 AESA μπορούμε να εντοπίζουμε όλα τα μαχητικά 4ης γενιάς, όπως F-16 και F-15, αλλά και τα F-35 από περίπου 150 χλμ. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια: τα οπλικά συστήματα του F-35 έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη και το ίχνος τους είναι χαμηλότερο. Υπάρχει διαφορά 20 έως 70 χλμ. Δηλαδή, τα βλέπουμε από 20-30 χλμ., ενώ εκείνα μας εντοπίζουν από 60-70 χλμ.»

«Πώς, λοιπόν, θα αντιμετωπιστούν τα F-35;», ρωτά η Hurriyet τον ειδικό, που απαντά: «Με πολλαπλά Kizilelma» απαντά. «Η καθοδήγηση τριών ή τεσσάρων μη επανδρωμένων μαχητικών σε έναν μόνο στόχο και η εκτόξευση από κοινού ενός πύραυλου αυξάνει δραματικά την πιθανότητα κατάρριψης».