Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, για να γίνει η βολή και η κατάρριψη από το μη επανδρωμένο -combat- αεροσκάφος, συνεργάστηκαν ραντάρ, αισθητήρες και όπλα αέρος – αέρος, τα οποία κατασκευάζει εξ ολοκλήρου η τουρκική αμυντική βιομηχανία

Newsbomb

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τουρκικό σύστημα UCAV Kizilelma της Baykar κατόρθωσε να καταρρίψει αεροσκάφος εν πτήσει – μια αναμενόμενη εξέλιξη, που ωστόσο αποτελεί ορόσημο για την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας.

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του μη επανδρωμένου Kizilelma σε σενάριο εναέριας μάχης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, για να γίνει η βολή και η κατάρριψη, συνεργάστηκαν μια σειρά από σύγχρονα συστήματα, όπως ραντάρ, αισθητήρες και όπλα αέρος – αέρος, τα οποία κατασκευάζει εξ ολοκλήρου η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Το επιτυχημένο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο πεδίο βολής της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Kizilelma της Baykar συνοδευόταν από πέντε τουρκικά F-16, όταν κατόρθωσε να εντοπίσει τον εναέριο στόχο και να τον καταρρίψει, εξαπολύοντας έναν από τους δύο πυραύλους αέρος – αέρος μέσου βεληνεκούς που κουβαλούσε.

Η Bayak που ανήκει στον γαμπρό του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε τη δοκιμή επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα για την επιχειρησιακή αξιοποίηση του Kizilelma αλλά και για την πιστοποίηση των συστημάτων που διαθέτει.

«Για δύο συνεχόμενες ημέρες, το Kizilelma αποτελεί αντικείμενο συζήτησης όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλάδα και το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς το Kizilelma πέτυχε κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία της αεροπορίας: στη δοκιμαστική του πτήση ανοιχτά της Σινώπης έγινε το πρώτο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που έπληξε κινούμενο στόχο στον αέρα με πύραυλο αέρος-αέρος πέραν του οπτικού πεδίου. Ένα ακόμη κρίσιμο τεχνολογικό ορόσημο που αλλάζει τα δεδομένα στις αερομαχίες», γράφει σε πανηγυρικούς τόνους αρθρογράφος της Hurriyet.

Το Kizilelma κατασκευάζεται από την τουρκική Baykar και παρά το γεγονός ότι διαθέτει αρκετά καινοτόμα συστήματα, κοστίζει περίπου το μισό σε σχέση με ένα μαχητικό 4ης γενιάς. Η τιμή μονάδας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-40 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν ένα F-16 Block 72 μπορεί να φτάσει κοντά στα 60 με 80 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει η «Καθημερινή».

Επιπλέον, το Kizilelma εξοπλίζεται με ραντάρ Murad 100-A, την τουρκική εκδοχή ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης τύπου AESA, ηλεκτροπτικό αισθητήρα Toygun και υπέρυθρο αισθητήρα IRST Karat της Aselsan. Επίσης, διαθέτει σύστημα ταυτοποίησης φίλου ή εχθρού (IFF), σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου και τερματικό ζεύξης δεδομένων (T-link) που κατασκευάζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ακόμη και το βλήμα που χρησιμοποίησε, ο πύραυλος μέσου βεληνεκούς Gökdoğan (BVR AAM), ανάλογος του αμερικανικού ΑΙΜ-120 AMRAAM, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Τουρκία.

Μπορεί το Kizilelma να απέχει ακόμη από το αν θεωρείται έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες, αφού υπολείπεται σε ταχύτητα και ευελιξία, μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί σε διάφορα σενάρια, από επιχειρήσεις κορεσμού της αντίπαλης αεράμυνας μέχρι να πετάξει ως δόλωμα τραβώντας πάνω του πυρά. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σχεδόν αμιγώς τουρκικό σύστημα, με λιγοστά εξαρτήματα να εισάγονται από τρίτες χώρες, επιτρέπει στην Τουρκία να εντάξει μεγάλο αριθμό μονάδων στο οπλοστάσιό της. Σε περίπτωση κρίσης, μια μαζική απογείωση τέτοιων drones θα δοκίμαζε τα στρατηγικά αποθέματα της Αθήνας που θα δαπανούσε μεγάλο αριθμό αντιαεροπορικών όπλων και πυραύλων μεγάλων αποστάσεων για να τα αντιμετωπίσει, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στην Καθημερινή.

Το Kizilelma μπορεί να εντοπίζει F-35, γράφει η Hurriyet

Το κλίμα στην Τουρκία είναι πανηγυρικό για το Kizilelma, με τη Hurriyet να το χαρακτηρίζει «θαύμα».

Ο Δρ. Eray Güçlüer εξηγεί στην εφημερίδα ότι πράγματι χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν αναπτύξει UAV 5ης γενιάς. Ωστόσο, υπογραμμίζει ένα κρίσιμο «αλλά»: «Αυτό που ξεχωρίζει το Kizilelma είναι πως αποτελεί το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χτύπησε κινούμενο στόχο στον αέρα με πύραυλο καθοδηγούμενο από ραντάρ - εγχώριας ανάπτυξης από την ASELSAN - και με τον επίσης εγχώριο πύραυλο Gökdoğan της TÜBİTAK. Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα, αλλά βασίζονται σε θερμική καθοδήγηση, όχι σε ραντάρ. Σήμερα, καμία άλλη χώρα δεν έχει επιτύχει αυτό που πέτυχε η Τουρκία».

Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντική η καθοδήγηση ραντάρ; Η απάντηση του ειδικού είναι ξεκάθαρη: «Επειδή μπορεί να ανιχνεύσει το F-35». Τα μαχητικά F-35 αποτελούν ένα από τα πιο ακριβά και τεχνολογικά προηγμένα εξοπλιστικά προγράμματα παγκοσμίως. Φτάνουν ταχύτητες έως 1.900 χλμ./ώρα, εντοπίζουν και πλήττουν στόχους, ενώ λειτουργούν ως ιπτάμενοι κόμβοι συλλογής και διαμοιρασμού δεδομένων. Η χαμηλή τους ανιχνευσιμότητα από ραντάρ τα κατατάσσει ανάμεσα στα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη 5ης γενιάς.

Ο Δρ. Güçlüer εξηγεί ότι οι θερμικά κατευθυνόμενοι πύραυλοι επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα όπως χιόνι ή ομίχλη. Αντίθετα: «Ο πύραυλος Gökdoğan καθοδηγείται από ραντάρ πέρα από το οπτικό πεδίο. Οι δέσμες ραντάρ δεν ανακλώνται εύκολα, δίνοντας τη δυνατότητα πλήγματος ακόμη και σε στόχους όπως το F-35 από μεγάλη απόσταση. Η τελική έκδοση του Gökdoğan φτάνει τα 200 χλμ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Kizilelma θα πρέπει να θεωρείται “μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος” και όχι απλώς UAV».

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει και το ραντάρ του Kizilelma, γράφει η Hurriyet. Το τουρκικό ραντάρ αεροσκαφών MURAD 100, κατασκευασμένο από την ASELSAN με τεχνολογία Active Electronically Scanned Array (AESA), καθιστά το μαχητικό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ο Δρ. Güçlüer αναφέρει: «Με το ραντάρ MURAD 100 AESA μπορούμε να εντοπίζουμε όλα τα μαχητικά 4ης γενιάς, όπως F-16 και F-15, αλλά και τα F-35 από περίπου 150 χλμ. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια: τα οπλικά συστήματα του F-35 έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη και το ίχνος τους είναι χαμηλότερο. Υπάρχει διαφορά 20 έως 70 χλμ. Δηλαδή, τα βλέπουμε από 20-30 χλμ., ενώ εκείνα μας εντοπίζουν από 60-70 χλμ.»

«Πώς, λοιπόν, θα αντιμετωπιστούν τα F-35;», ρωτά η Hurriyet τον ειδικό, που απαντά: «Με πολλαπλά Kizilelma» απαντά. «Η καθοδήγηση τριών ή τεσσάρων μη επανδρωμένων μαχητικών σε έναν μόνο στόχο και η εκτόξευση από κοινού ενός πύραυλου αυξάνει δραματικά την πιθανότητα κατάρριψης».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο A10

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: «Δεν μπορεί να αποκλείονται λιμάνια και τελωνεία»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: 6 στους 10 αντιμετωπίζουν εμπόδια προσβασιμότητας - Το 50% διαθέτει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 385 ευρώ

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με άγαλμα του Παβαρότι που «θάφτηκε» σε χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

10:17LIFESTYLE

Le Bal des Débutantes: Ο θρυλικός χορός - ντεμπούτο των nepo babies στην υψηλή κοινωνία - Φωτογραφικά στιγμιότυπα

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Νέα ουκρανική επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Τουρκίας - Δείτε βίντεο

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

09:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Οι 10 σειρές που «έριξαν» την πλατφόρμα

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστι Νόεμ: Ζητά ταξιδιωτική απαγόρευση σε χώρες που «πλημμυρίζουν τις ΗΠΑ με δολοφόνους και βδέλλες»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

WRC Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας: Ο Ogier ισοφάρισε το ρεκόρ τίτλων του Loeb!

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας και τη δράση στην Ευρώπη

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκόολ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο IDF σκότωσε δύο Παλαιστίνιους που ήταν ύποπτοι για επιθέσεις σε Ισραηλινούς στρατιώτες

09:35WHAT THE FACT

Μαύρες ελιές: Πώς να καταλάβεις αν είναι «βαμμένες»

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο με τους αγρότες»

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να εκτοξεύσουν πυρηνικά στη Σελήνη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκόολ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών - Σήμερα η παρουσίαση του νέου κληρονομικού δικαίου

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το τροχαίο στη Λούτσα: Ο 29χρονος δεν εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Νέα ουκρανική επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Τουρκίας - Δείτε βίντεο

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Οι 10 σειρές που «έριξαν» την πλατφόρμα

09:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ