Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

Στιγμιότυπο από την συντριβή του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους 

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέπεσε τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16, κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπαρασύροντας στο θάνατο τον πιλότο του, ερευνούν οι αρχές της χώρας.

Το μαχητικό αεροσκάφος άνηκε στην 9η Αεροπορική Βάση με έδρα το Balikesir.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωση ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης, αλλά έχασε τη ζωή του λόγω της μικρής απόστασης.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Χάθηκαν οι πληροφορίες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και παρακολούθησης με ένα αεροσκάφος F-16 που απογειώθηκε από την 9η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθούμενων στο Μπαλικεσίρ στις 00:56. Διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος μας συνετρίβη και τα συντρίμμια βρέθηκαν. Ο πιλότος μας έχασε τη ζωή του. Η αιτία του ατυχήματος θα καθοριστεί ως αποτέλεσμα των ερευνών που θα διεξαχθούν από την ομάδα διερεύνησης του ατυχήματος».

Μετά την ανακοίνωση του υπουργείου κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια. Βίντεο, που κατέγραψαν αξιωματούχοι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής κοντά στον αυτοκινητόδρομο Σμύρνης-Κωνσταντινούπολης, δείχνει κομμάτια διάσπαρτα τριγύρω.

Ερωτήματα για τα τουρκικά F-16

Αμέσως μετά το συμβάν τα σενάρια περί γηρασμένου στόλου F-16 της Τουρκίας επανήλθαν στο προσκήνιο. Ειδικοί σημειώνουν σε μια πρώτη εκτίμηση, ότι αν δεν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, το αεροπορικό δυστύχημα θα μπορούσε να είναι συνέπεια της χαμηλής διαθεσιμότητας λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών μετά την επιβολή των κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία. Οι σημερινές διαθεσιμότητες εκτιμώνται στο 50%. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, το επίπεδο είναι οριακά ώστε να χαρακτηριστούν οι Μοίρες μη επιχειρησιακές.

Τα τουρκικά F-16 και η αναβάθμιση σε Viper

Tον περασμένο Νοέμβριο το Bloomberg έκανε λόγο για πιθανή συνάντηση Τούρκων με τον αμερικανικό κολοσσό Lockheed Martin με επίκεντρο τη διαφορά σχετικά με την τιμή των νέων παραγγελιών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε προσωπική έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αεροσκάφη F-16 Block 70, κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αν και το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση 40 F-16 Viper της Lockheed στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2024, η Άγκυρα αρνήθηκε να αποδεχτεί την απαίτηση της εταιρείας ότι, ως αγοραστής, θα πρέπει να πληρώσει για την αναβάθμιση του υπολογιστή αποστολής (mission computer), του μαχητικού και για νέες γραμμές παραγωγής και οι ανεκτέλεστες παραγγελίες, ανέφεραν οι πηγές. Η Τουρκία θέλει επίσης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του mission computer, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει πυραύλους και ραντάρ που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας, υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές.

Όσο η Τουρκία το... παζαρεύει ο ελληνικός στόλος εκσυγχρονίζεται διαρκώς.

To βασικό μειονέκτημα για την Τουρκία

Την ίδια στιγμή ως γνωστόν η Τουρκία συμφώνησε με το Ηνωμένο Βασίλειο για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter. Ωστόσο είτε πρόκειται για Eurofighter είτε για F-16 η Τουρκία θα έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα κι αυτό δεν είναι άλλο από την έλλειψη καταρτισμένων πιλότων. Μετά την αμφιλεγόμενη απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η κυβέρνηση Ερντογάν απέλυσε ή συνέλαβε χιλιάδες μέλη του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας με κατασκευασμένες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 600 έμπειροι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

Το κενό που δημιουργήθηκε δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως. Η Τουρκία λειτουργεί πιθανώς με ελάχιστους πιλότους, ίσως λιγότερους από 1,2 πιλότους ανά αεροσκάφος, ενώ η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει περίπου 295 αεροσκάφη.

Ιδανικά, η αναλογία αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 έως 2 πιλότοι ανά αεροσκάφος, ώστε να είναι δυνατή η επαρκής ανάπαυση, εκπαίδευση και εναλλαγή χωρίς υπερβολική επιβάρυνση των πιλότων. Η λειτουργία κάτω από αυτό το όριο ενέχει τον κίνδυνο μείωσης της αποτελεσματικότητας και αύξησης της πίεσης στο προσωπικό.
Παρόλο που έχουν εφαρμοστεί νέα προγράμματα εκπαίδευσης πιλότων, το επίπεδο εμπειρίας στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, με στρατιωτικές πηγές να σημειώνουν ότι η εκπαίδευση ενός έμπειρου πιλότου F-16 διαρκεί συνήθως περισσότερο από μια δεκαετία, ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να επιταχυνθεί με πολιτικά μέτρα.

