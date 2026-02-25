Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας
Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε o αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.
Αναλυτικότερα, ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, χρηματοδοτείται με 240.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης φοιτητριών- φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί 23 ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης είναι σε εξέλιξη.
Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων.
Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται:
-η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
-η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
-η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
-η σύνταξη τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση,
-η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και
-η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.