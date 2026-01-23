Συνάντηση Παπαθανάση–Κοντογεώργη: Τα επόμενα βήματα για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θανάσης Παπαθανάσης, πραγματοποίησε νέα συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη, στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και ενίσχυσης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν εκ νέου στο τραπέζι οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Νομού, με έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης κρίσιμων έργων υποδομής, στην καλύτερη στοχοθέτηση παρεμβάσεων ανά περιοχή, καθώς και στη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού ανάμεσα στην Κυβέρνηση, την Περιφέρεια και τους Δήμους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να προχωρούν με συνέπεια έργα ουσίας που ενισχύουν την τοπική οικονομία, βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε:

«Η Αιτωλοακαρνανία χρειάζεται σχέδιο που να “πατάει” στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Με τον Υφυπουργό κ. Θανάση Κοντογεώργη είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης και τα επόμενα βήματα. Εργαζόμαστε συστηματικά, με συνεργασία και επιμονή, για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι παρεμβάσεις που αξίζει ο τόπος μας».

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, με στόχο να υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις που θα δώσουν νέα δυναμική στο Νομό.

