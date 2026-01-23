Μαρινάκης: «Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα που έχει ανακύψει με την άναρχη δόμηση στην Αττική και τα τελευταία τραγικά γεγονότα με τους θανάτους των συμπολιτών μας κι έκανε λόγο για παθογένειες ετών για τις οποίες είναι συνυπεύθυνο όλο το πολιτικό σύστημα.

Τόνισε ότι πραγματοποιείται τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να ενισχυθεί και να αποκτήσει υπόσταση η Πολιτική Προστασία, ενώ αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, στα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες με τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και τη θέση της χώρας μας, την Καρυστιανού και την τροπολογία για την συνεπιμέλεια των παιδιών που πέρασε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η πολιτική προστασία ήταν έννοια κι απέκτησε υπόσταση

Υπάρχουν 2 βασικές προεκτάσεις μία για τις υποδομές και μια για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Εχθρός του εχθρού είναι το καλύτερο, μέχρι το 2019 η έννοια πολιτική προστασία ήταν μόνο τίτλος. Ό,τι γινόταν, γινόταν από αυταπάρνηση ανθρώπων κι όχι βάσει σχεδίου. Έχει γίνει δουλειά 6,5 χρόνια. Σε μια χώρα που δεν μπορούσε να λειτουργήσει το 112 με το να χάνεται κόσμος και επιχειρήσεις, πλέον σώνεται κόσμος υπάρχει σχέδιο».

6 μεγάλα σχέδια θωράκισης της Αττικής

Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Για τα αυθαίρετα, είπε ότι για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε, με την ανοχή όλων. «Δήμαρχοι συνέδραμαν, πολεοδομίες συνέδραμαν, υπουργοί έκλειναν τα μάτια.

Δεν θα πω ότι κόσμος θα χάσει τις περιουσίες του, να γκρεμιστεί δηλαδή κάτι, όμως σίγουρα και πριν απ' όλα, πριν πέσουμε από τα σύννεφα την επόμενη φορά πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες και κανείς δεν μιλούσε παρά ελάχιστοι.

Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις για αυθαίρετα: Περιπτώσεις που ήταν εκτός σχεδίου ή δεν αφορούν τις συνθήκες που περιγράφουμε, είναι άλλο.

Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι μία από τις μεγάλες παθογένειες της Ελλάδας.

Αν το πολιτικό σύστημα δίνει πράγματα, που δεν πρέπει, για να γίνει αρεστό γίνεται ζημιά.

Όταν βλέπεις το ρέμα χτισμένο, όταν βλέπεις το βουνό να σταματάει, όλα αυτά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αποποιείται η κυβέρνηση τις ευθύνες για αυτό που παρέλαβε».

Οι σχέσεις με ΕΕ και ΗΠΑ

Για τις δηλώσεις Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής, είπε: «Η Ελλάδα είναι στην καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης. Στρατηγικά και με τις ΗΠΑ έχουμε σχέσεις και θέλουμε να επενδύσουμε κι εκεί.

Τι είπε ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες; Για τη Γροιλανδία, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι εν αγνοία και παραβίασης του κυρίαρχου κράτους. Οι ανησυχίες των ΗΠΑ έχουν βάση, αλλά πρέπει να μπει σε σωστές βάσεις η κουβέντα.

Ως προς το Συμβούλιο Ειρήνης: Η μεγάλη ένσταση των 13, είναι η συζήτηση να γίνει μόνο για ειρήνη στη Γάζα. Αυτός είναι ο όρος.

Για τα ελληνοτουρκικά κι αν θα άλλαζε κάτι με παρέμβαση Τραμπ «τύπου Ουκρανίας, Γάζας κτλ», είπε ότι «μας χωρίζει μια διαφορά μόνο με την Τουρκία. ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε ακριβή ημερομηνία.

Ο Μητσοτάκης επέλεξε το δρόμο της συνέπειας και διαλόγου, είναι ο πρωθυπουργός της ΑΟΖ, των Rafal, των Belharra, του Έβρου. Σε 6,5 έχουν μειωθεί κατά 80% τις ροές, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραβιάσεις, όλα αυτά δεν είναι λίγα.

Συμφωνώ με τον Βενιζέλο, ως προς τις συναινέσεις είναι σωστός, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δει το κόμμα του. Ένα ΠΑΣΟΚ επί Γεννηματά δεν θα συνέπρατε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν θα αποδεχόταν σενάρια για ξυλόλια κτλ, δεν θα ψήφιζε παρόν για βουλευτές σε προανακριτικές επιτροπές.

Το να επιλέγεις αντίπαλο είναι αλαζονικό θα το πληρώσεις στο τέλος. Δεν θα μπούμε ποτέ σ' αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να χαμηλώσουμε τον πήχη, θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ο κόσμος θέλει λύσεις, δεν τον ενδιαφέρει αυτό.

Για την Καρυστιανού: Απαράδεκτη δήλωση, εκτός τόπου και χρόνου δεν είναι υπό διαπραγμάτευση το σώμα μιας γυναίκας. Το γεγονός ότι δίνουμε έκταση σε ένα πρόσωπο που λέει ότι θα κάνει κόμμα, είναι πολιτικό ζήτημα. Στη μανία τους αυτή, με την ατζέντα τους, ψάχνουν να βρουν πρόσωπο είτε λέγεται Τσίπρας, Κασσελάκης, Καρυστιανού για να ρίξουν τον Μητσοτάκη.

Για συνεπιμέλεια τέκνων: Δεν μιλάμε για τροπολογία. Είναι νομοσχέδιο που είχε αρκετά άρθρα, τα οποία περιέχονταν σε όλες τις επιτροπές και στην Ολομέλεια, συζητείται επί εβδομάδες. Δεύτερον ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Δεν αλλάζει η ουσία για την συνεπιμέλεια, παραμένουν όλα τα άρθρα ανέγγιχτα. Τι αλλάζει; Αν προκύψει σπουδαίος λόγος, μπορεί να ζητήσει ο άλλος διάδικος μετά την πρωτόδικη απόφαση, μέσω έφεσης, να αλλάξει το καθεστώς».