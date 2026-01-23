Μαρινάκης: «Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής»

«Σε μια χώρα που δεν μπορούσε να λειτουργήσει το 112 πλέον υπάρχει σχέδιο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Newsbomb

Μαρινάκης: «Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα που έχει ανακύψει με την άναρχη δόμηση στην Αττική και τα τελευταία τραγικά γεγονότα με τους θανάτους των συμπολιτών μας κι έκανε λόγο για παθογένειες ετών για τις οποίες είναι συνυπεύθυνο όλο το πολιτικό σύστημα.

Τόνισε ότι πραγματοποιείται τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να ενισχυθεί και να αποκτήσει υπόσταση η Πολιτική Προστασία, ενώ αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, στα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες με τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και τη θέση της χώρας μας, την Καρυστιανού και την τροπολογία για την συνεπιμέλεια των παιδιών που πέρασε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η πολιτική προστασία ήταν έννοια κι απέκτησε υπόσταση

Υπάρχουν 2 βασικές προεκτάσεις μία για τις υποδομές και μια για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Εχθρός του εχθρού είναι το καλύτερο, μέχρι το 2019 η έννοια πολιτική προστασία ήταν μόνο τίτλος. Ό,τι γινόταν, γινόταν από αυταπάρνηση ανθρώπων κι όχι βάσει σχεδίου. Έχει γίνει δουλειά 6,5 χρόνια. Σε μια χώρα που δεν μπορούσε να λειτουργήσει το 112 με το να χάνεται κόσμος και επιχειρήσεις, πλέον σώνεται κόσμος υπάρχει σχέδιο».

6 μεγάλα σχέδια θωράκισης της Αττικής

Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Για τα αυθαίρετα, είπε ότι για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε, με την ανοχή όλων. «Δήμαρχοι συνέδραμαν, πολεοδομίες συνέδραμαν, υπουργοί έκλειναν τα μάτια.

Δεν θα πω ότι κόσμος θα χάσει τις περιουσίες του, να γκρεμιστεί δηλαδή κάτι, όμως σίγουρα και πριν απ' όλα, πριν πέσουμε από τα σύννεφα την επόμενη φορά πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες και κανείς δεν μιλούσε παρά ελάχιστοι.

Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις για αυθαίρετα: Περιπτώσεις που ήταν εκτός σχεδίου ή δεν αφορούν τις συνθήκες που περιγράφουμε, είναι άλλο.

Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι μία από τις μεγάλες παθογένειες της Ελλάδας.
Αν το πολιτικό σύστημα δίνει πράγματα, που δεν πρέπει, για να γίνει αρεστό γίνεται ζημιά.

Όταν βλέπεις το ρέμα χτισμένο, όταν βλέπεις το βουνό να σταματάει, όλα αυτά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αποποιείται η κυβέρνηση τις ευθύνες για αυτό που παρέλαβε».

Οι σχέσεις με ΕΕ και ΗΠΑ

Για τις δηλώσεις Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής, είπε: «Η Ελλάδα είναι στην καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης. Στρατηγικά και με τις ΗΠΑ έχουμε σχέσεις και θέλουμε να επενδύσουμε κι εκεί.

Τι είπε ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες; Για τη Γροιλανδία, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι εν αγνοία και παραβίασης του κυρίαρχου κράτους. Οι ανησυχίες των ΗΠΑ έχουν βάση, αλλά πρέπει να μπει σε σωστές βάσεις η κουβέντα.
Ως προς το Συμβούλιο Ειρήνης: Η μεγάλη ένσταση των 13, είναι η συζήτηση να γίνει μόνο για ειρήνη στη Γάζα. Αυτός είναι ο όρος.

Για τα ελληνοτουρκικά κι αν θα άλλαζε κάτι με παρέμβαση Τραμπ «τύπου Ουκρανίας, Γάζας κτλ», είπε ότι «μας χωρίζει μια διαφορά μόνο με την Τουρκία. ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε ακριβή ημερομηνία.

Ο Μητσοτάκης επέλεξε το δρόμο της συνέπειας και διαλόγου, είναι ο πρωθυπουργός της ΑΟΖ, των Rafal, των Belharra, του Έβρου. Σε 6,5 έχουν μειωθεί κατά 80% τις ροές, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραβιάσεις, όλα αυτά δεν είναι λίγα.

Συμφωνώ με τον Βενιζέλο, ως προς τις συναινέσεις είναι σωστός, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δει το κόμμα του. Ένα ΠΑΣΟΚ επί Γεννηματά δεν θα συνέπρατε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν θα αποδεχόταν σενάρια για ξυλόλια κτλ, δεν θα ψήφιζε παρόν για βουλευτές σε προανακριτικές επιτροπές.

Το να επιλέγεις αντίπαλο είναι αλαζονικό θα το πληρώσεις στο τέλος. Δεν θα μπούμε ποτέ σ' αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να χαμηλώσουμε τον πήχη, θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ο κόσμος θέλει λύσεις, δεν τον ενδιαφέρει αυτό.

Για την Καρυστιανού: Απαράδεκτη δήλωση, εκτός τόπου και χρόνου δεν είναι υπό διαπραγμάτευση το σώμα μιας γυναίκας. Το γεγονός ότι δίνουμε έκταση σε ένα πρόσωπο που λέει ότι θα κάνει κόμμα, είναι πολιτικό ζήτημα. Στη μανία τους αυτή, με την ατζέντα τους, ψάχνουν να βρουν πρόσωπο είτε λέγεται Τσίπρας, Κασσελάκης, Καρυστιανού για να ρίξουν τον Μητσοτάκη.

Για συνεπιμέλεια τέκνων: Δεν μιλάμε για τροπολογία. Είναι νομοσχέδιο που είχε αρκετά άρθρα, τα οποία περιέχονταν σε όλες τις επιτροπές και στην Ολομέλεια, συζητείται επί εβδομάδες. Δεύτερον ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Δεν αλλάζει η ουσία για την συνεπιμέλεια, παραμένουν όλα τα άρθρα ανέγγιχτα. Τι αλλάζει; Αν προκύψει σπουδαίος λόγος, μπορεί να ζητήσει ο άλλος διάδικος μετά την πρωτόδικη απόφαση, μέσω έφεσης, να αλλάξει το καθεστώς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διέσυρε τον πρώην σύζυγό της για δήθεν σεξουαλική παρενόχληση του παιδιού τους

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο φονικός σεισμός στην Ιστορία: Άφησε πίσω του 830.000 νεκρούς και «κατάπιε» μια αυτοκρατορία

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής»

09:14SCENARIO

Μπορεί η Ελλάδα να κυβερνηθεί χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση;

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μηνύει την JPMorgan Chase και τον Τζέιμι Ντάιμον - Γιατί διεκδικεί 5 δισ. δολάρια από τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Αδικούν τη ρύθμιση για την συνεπιμέλεια όταν πάνε να την «φορτώσουν» σε κάποια πολιτικό

09:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το TikTok μένει ΗΠΑ: Πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της σε μη Κινέζους επενδυτές

09:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, αποκλιμάκωσε την κατάσταση η δήλωση Τραμπ για Γροιλανδία

08:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή - Ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η ΕΕ «διέβη τον Ρουβίκωνα» - «Η στιγμή που συμφώνησε ότι πρέπει να προχωρήσει μόνη της»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του τραμ σήμερα, Παρασκευή

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό σήμερα, Παρασκευή - Τα σημεία που θα επηρεαστούν

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα - Βίντεο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

08:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας: Μαθητές σε «παγωμένες» αίθουσες και πλημμυρισμένους διαδρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

09:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, αποκλιμάκωσε την κατάσταση η δήλωση Τραμπ για Γροιλανδία

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η ΕΕ «διέβη τον Ρουβίκωνα» - «Η στιγμή που συμφώνησε ότι πρέπει να προχωρήσει μόνη της»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα - Βίντεο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από αναθυμιάσεις γκαζιού

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ