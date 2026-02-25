Το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται τον Απρίλιο

Η Hyundai ετοιμάζεται να ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της στα ηλεκτρικά hatchbacks, με ένα νέο μοντέλο που έχει ξεκάθαρα ευρωπαϊκό προσανατολισμό και φιλοδοξίες να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία του.

Το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται τον Απρίλιο
Το νέο Hyundai Ioniq 3 αναμένεται να κάνει την παρουσιαστεί επίσημα τον Απρίλιο αποτελώντας την εξέλιξη του Concept THREE που παρουσιάστηκε πέρυσι στην έκθεση του Μονάχου.

