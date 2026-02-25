Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα»

Το βίντεο προκαλεί αποτροπιασμό και σφίξιμο στο στομάχι, με την άτυχη γυναίκα, να έχει καταλάβει πλέον την νοσηρή δράση του 64χρονου και να παθαίνει σοκ μόλις συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα»
Η μητέρα των 25χρονων κοριτσιών από την Κυψέλη έρχεται αντιμέτωπη με τον εφιάλτη και πέφτει κι εκείνη θύμα του 64χρονου, που την ξυλοκόπησε άγρια.

Βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ παρουσιάζει όλο τον ξυλοδαρμό της μητέρας των δύο κοριτσιών με αναπηρία από τον 64χρονο, ο οποίος είχε μπει στο σπίτι της με κλειδιά, τα οποία δεν γνώριζε η ίδια ότι είχε στην κατοχή του. Πιθανολογεί ότι είχε βγάλει αντικλείδι κάποια στιγμή που του είχε δώσει τα δικά της για να την βοηθήσει με κάποια ψώνια.

Το βίντεο προκαλεί αποτροπιασμό και σφίξιμο στο στομάχι, με την άτυχη γυναίκα, να έχει καταλάβει πλέον την νοσηρή δράση του 64χρονου και να παθαίνει σοκ μόλις συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Την ίδια στιγμή, ο δράστης της πιάνει τα χέρια, την πετάει στο πάτωμα και της καταφέρνει απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είχε εγκαταστήσει η μητέρα των δύο κοριτσιών στο σπίτι της.

Κατά την καταγγελία της μητέρας, ο 64χρονος, ο οποίος παραδόθηκε χθες στις Αρχές, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της. Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Η καταγραφή του ξυλοδαρμού της μητέρας

Στις εικόνες η γυναίκα φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την Αστυνομία. Ακολουθούν σκηνές βίας κατά τις οποίες ο άνδρας χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, τη ρίχνει στο πάτωμα και συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει. Η γυναίκα βρίσκεται στο πάτωμα αβοήθητη.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προκειμένου να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος, ωστόσο, κατάφερε τελικά να διαφύγει κι έκτοτε αναζητούνταν μέχρι της παράδοσής του.

