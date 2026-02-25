Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

Για τη φρικτή υπόθεση της Κυψέλης το STAR φέρνει στο φως νέα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο δράστης μπήκε στο σπίτι, όπου ήταν μόνη της η κοπέλα, χρησιμοποιώντας κλειδιά. «Είχε βγάλει αντικλείδια και προσχεδιάσει την επίθεση», καταγγέλλει η μητέρα του θύματος στον Βαγγέλη Γκούμα.

Ο επίδοξος βιαστής μπήκε στο σπίτι της φρίκης σαν να μπαίνει στο δικό του. Κανονικά, με κλειδιά. Στο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά το STAR, καταγράφεται να κινείται στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η κοπέλα με τις ειδικές ανάγκες, το θύμα του. Περιφέρθηκε στον χώρο και την κοιτούσε. Άγνωστο γιατί, βγήκε από το διαμέρισμα, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ακριβώς απέναντι και επέστρεψε ξανά. Προσπάθησε να κλειδώσει την πόρτα εσωτερικά. Έβαλε μπροστά το αρρωστημένο του σχέδιο.

«Ίσως κάποια μέρα που τον έστειλα για θελήματα να του έδωσα τα κλειδιά και έβγαλε αντικλείδι χωρίς να το γνωρίζω. Το μόνο κλειδί που είχε αυτός ήταν από αποθήκη δίπλα από το διαμέρισμα, όπου άφηνε τα ψώνια και το συσσίτιο από την εκκλησία».

Σε βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που φτάνει η μητέρα και αντικρίζει τη φρίκη. Εκείνος ατάραχος. Κατέβηκε από το κρεβάτι και κάθισε σε μια καρέκλα. Είναι τόσο αδίστακτος που έκανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό – όταν η μητέρα, σοκαρισμένη, του επιτέθηκε, εκείνος δεν δίστασε να σηκώσει χέρι. Τη χτύπησε με μανία, ενώ η γυναίκα είχε πέσει στο πάτωμα, αβοήθητη. Και πάλι όμως εμφανίστηκε ψύχραιμος. Με αργό βήμα βγήκε από την πολυκατοικία. Μια συμπεριφορά ανεξήγητη.

