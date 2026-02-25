Κυψέλη: Απολογείται ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού ΑμεΑ - Οργισμένη η μητέρα της 25χρονης

H απολογία του 64χρονου αναμένεται να ρίξει φως στις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυψέλη: Απολογείται ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού ΑμεΑ - Οργισμένη η μητέρα της 25χρονης

Ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι στην Κυψέλη

ΕΛΛΑΔΑ
  • Ο 64χρονος απολογείται για την απόπειρα βιασμού 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ.
  • Η μητέρα της 25χρονης τον εντόπισε να ασελγεί πάνω στο παιδί της και προσπάθησε να τον εμποδίσει, με αποτέλεσμα συμπλοκή και τραυματισμούς.
  • Τα δύο κορίτσια εξετάστηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διαπιστωθεί κακοποίηση, ενώ η μητέρα εκφράζει παράπονα για τον χειρισμό της υπόθεσης και την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.
  • Η κόρη του κατηγορούμενου καταγγέλλει ότι ο πατέρας της την είχε βιάσει στην παιδική της ηλικία στην Αλβανία και ότι η οικογένειά της αρνήθηκε να στηρίξει την καταγγελία της.
Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων απολογείται σήμερα ο 64χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού 25χρονης ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ.

Η μητέρα της νεαρής γυναίκας, εμφανώς συγκλονισμένη, περιγράφει στο Mega τις σκηνές που αντίκρισε, τονίζοντας πως «οι εικόνες αυτές έχουν κλειδώσει στο μυαλό μου». Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν όταν για λίγα λεπτά έφυγε από το σπίτι για να επισκεφθεί φαρμακείο της περιοχής. Ο 64χρονος, ο οποίος βοηθούσε την οικογένεια και διέθετε κλειδί αποθήκης για να αφήνει ψώνια, φέρεται – σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας – να έλεγξε πρώτα αν απουσίαζε και στη συνέχεια να μπήκε στο διαμέρισμα.

«Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί», περιέγραψε, τονίζοντας ότι άρχισε να τον κυνηγά μέσα στο σπίτι, ενώ εκείνος – όπως λέει – της ζητούσε συγγνώμη επαναλαμβάνοντας «συγγνώμη, έκανα ένα λάθος». Η ίδια αντέδρασε χτυπώντας τον με τηγάνι και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία υπέστη εκδορές. Παρά την αντίδρασή της, ο 64χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Η μητέρα ανέφερε ακόμη πως δίπλα βρισκόταν και η δεύτερη κόρη της, δίδυμη αδελφή της 25χρονης, η οποία είναι τετραπληγική και έχει υποβληθεί σε οκτώ χειρουργικές επεμβάσεις. «Κλείδωσε ο εγκέφαλός μου, το μόνο που έκανα είναι να πω συγγνώμη στο παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά.

Τα δύο κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο και, σύμφωνα με την ίδια, δεν διαπιστώθηκε κακοποίηση. Ωστόσο, εξέφρασε παράπονα για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν συλλέχθηκαν όλα τα πιθανά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να την κάλεσε τηλεφωνικά επανειλημμένα.

Βιντεοληπτικό υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα αποτυπώνει τη στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, επιτίθεται στον 64χρονο και προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει.

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η κόρη του κατηγορούμενου, η οποία μιλώντας δημόσια καταγγέλλει ότι ο πατέρας της την είχε βιάσει όταν ήταν επτά ετών στην Αλβανία. «Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν», ανέφερε, προσθέτοντας πως όταν του το υπενθύμισε χρόνια αργότερα εκείνος «προσπάθησε να με βγάλει τρελή».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, κράτησε το περιστατικό μυστικό για χρόνια και όταν επιχείρησε να το καταγγείλει βρέθηκε αντιμέτωπη με την άρνηση και την αποστασιοποίηση μελών της οικογένειάς της.

