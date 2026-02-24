Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

Εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές ο 64χρονος που αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη κοπέλα με αναπηρία

Newsbomb

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στην Κυψέλη, με θύμα μια 25χρονη γυναίκα με αναπηρία. Τα βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή που η μητέρα της κοπέλας, επιστρέφοντας στο σπίτι, έρχεται αντιμέτωπη με τον 64χρονο δράστη, ο οποίος βρισκόταν γυμνός πάνω από το παιδί της.

Η μητέρα περιέγραψε τη δραματική μάχη σώμα με σώμα που έδωσε για να τον ακινητοποιήσει: «Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι».

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες της κόρης του δράστη

Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς η ίδια η κόρη του δράστη προχώρησε σε μια αδιανόητη καταγγελία, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Η κόρη του 64χρονου αποκάλυψε πως έπεσε και εκείνη θύμα του πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών στην Αλβανία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν... Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της όχι μόνο δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις του, αλλά προσπάθησε να την υποτιμήσει ψυχολογικά:

«Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα».

«Η μητέρα μου το γνώριζε και δεν έκανε τίποτα»

Παράλληλα, η κόρη του 64χρονου μιλώντας και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega παραδέχθηκε πως είχε υποστεί βιασμό από τον πατέρα της σε ηλικία 7 ετών, ενώ γνωστοποίησε πως η μητέρα της γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα.

«Όταν ήμουν 7 ετών, ο πατέρας μου με βίασε μία φορά στην Αλβανία όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε παρά πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».

Για χρόνια κράτησε επτασφράγιστο μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Όταν τελικά αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της, αρκετοί της γύρισαν την πλάτη.

«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Η ίδια να έχει γυρίσει σελίδα και να προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα που σημάδεψαν την ψυχή της.

Η Ασφάλεια Αθηνών έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο και τα νότια προάστια για τον εντοπισμό του 64χρονου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης κρύβεται από οικείο πρόσωπο και θεωρούν απίθανο να έχει καταφέρει να περάσει τα σύνορα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: «Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή - Μπλακ άουτ και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Το κύμα βίας μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν σε Ύδρα και Μαραθώνα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε χώρο που χρησιμοποιούν αντιεξουσιαστές

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του - Η στιγμή που φεύγει από το αστυνομικό τμήμα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Το αποτύπωμα μιας σύγκρουσης σε εξέλιξη - Δείτε το αφιέρωμα του Newsbomb.gr

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε χώρο που χρησιμοποιούν αντιεξουσιαστές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ