Κυψέλη: Νέες μαρτυρίες της μητέρας των κοριτσιών - Είχε επιχειρήσει να κακοποιήσει και την κόρη του

Η κόρη του δράστη δήλωσε πως θα σταθεί στο πλευρό της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών - Οι Αρχές εξακολουθούν να τον αναζητούν

Κυψέλη: Νέες μαρτυρίες της μητέρας των κοριτσιών - Είχε επιχειρήσει να κακοποιήσει και την κόρη του
Συγκλονίζει η μητέρα των δύο 25χρονων ανάπηρων δίδυμων γυναικών, μία εκ των οποίων αποπειράθηκε να βιάσει γνώριμός της άνθρωπος, στην Κυψέλη.

«Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το «Κραυγή ΑμεΑ» που ήτανε μαζί μου από το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα στο Θριάσιο, δίπλα σε μένα και στα παιδιά μου. Είναι ένα σωματείο για κακοποίηση, για βιασμούς, για παιδιά με αυτισμό και διάφορα τέτοια. Πήγα για λίγα δευτερόλεπτα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά. Μου τα 'χε σπάσει η μικρή και λέω: "Μαρίτσα, κάτσε φρόνιμα, πρόσεξε την αδελφούλα σου και έρχομαι". Αφήνω την πόρτα ανοιχτή γιατί σαν μάνα 25 χρόνια ξέρω ποιο είναι το παιδί μου, καλύτερα και από γιατρούς και οποιονδήποτε, και πάω, παίρνω τα γυαλιά», είπε αρχικά η μητέρα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Συνέχισε λέγοντας: «Η κύρια είσοδος του σπιτιού ήταν ανοιχτή. Γιατί είχα και το air condition να μπει λίγο οξυγόνο μέσα όλη νύχτα, είχαμε μόλις ξυπνήσει. Γυρνώντας πίσω ακούω ένα "κλικ" στο κινητό μου, λέω "θα 'ναι που πιάνω σήμα που κοντεύω να φτάσω στο σπίτι". Με το που βάζω το κλειδί, βρίσκω την πόρτα κλειστή, βρίσκω ένα εμπόδιο, σπρώχνω, ανοίγω και βλέπω μέσα τον Αλβανό, που ήταν υπεράνω υποψίας στη γειτονιά, έκανε θελήματα σε όλους τους ανθρώπους, γέροντες και τα λοιπά, όπως και σε μένα που δεν έχω άνθρωπο εδώ στο σπίτι να μου φέρνει πράγματα. Τον πλήρωνα κάθε τέλος του μήνα που μας πλήρωνε ο ΟΠΕΚΑ, και τον βλέπω με τα γεννητικά του όργανα».

Η μητέρα εξήγησε πως ο δράστης βοηθούσε πολλούς κατοίκους στην περιοχή. «Γι’ αυτό θέλω να βγουν και φωτογραφίες γιατί μπορεί να το ‘χει κάνει και σε άλλον άνθρωπο. Να μη τα κρύβουμε αυτά παιδιά».

Αμέσως μετά, είπε: «Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι, με τα γεννητικά του όργανα έξω. Ξέχασε ο "έξυπνος" ότι εγώ έχω κλειστό κύκλωμα καμερών μέσα στο σπίτι μου και με ήχο, και τα 'χανε καταγράψει όλα. Τρέχει μέσα στο μπάνιο, προσπαθούσε να ντυθεί, εγώ έβριζα ασύστολα. Βγήκα έξω, βουτάω ένα τηγάνι του το φέρνω στο κεφάλι, γλιστράω από το ένα πόδι γιατί έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο, εκεί βρήκε ευκαιρία και με χτύπησε. Το παιδί ήρθε κατά πάνω μου, το κορίτσι, γιατί έβλεπε όλο αυτό το σκηνικό και τρόμαξε που έχει αυτισμό – κι αυτά τα παιδιά κάνουν παλινδρόμηση όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, όσοι και θεραπεία να έχουν κάνει, γυρίζουν πίσω – και της έριξε μπουνιά στο μάτι. Άρχισε, με έβριζε, με ακατονόμαστες φράσεις και βγήκε από την πολυκατοικία τον οποίο τον ακούσανε όλοι. Κάλεσα την αστυνομία, ήρθε η ΔΙΑΣ, πήγα στη Θήρας έδωσα κατάθεση, τώρα προχωράω με τον δικηγόρο μου, με ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικο και από 'δώ και πέρα θα μιλήσει ο νόμος», σημείωσε η μητέρα της 25χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη και φαίνεται πως δεν έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά η κοπέλα.

«Απλά προσπάθησε. Δηλαδή αν καθυστερούσα λίγο παραπάνω στο φαρμακείο, θα το είχε κάνει», σχολίασε η γυναίκα.

Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και η μία από τις κόρες του έχει επικοινωνήσει με την κυρία Κατερίνα, της έχει συμπαρασταθεί, της είπε ότι είναι μαζί της και ότι ψάχνει και αυτή τον πατέρα της.

Και μάλιστα αναφέρουν και ορισμένες πληροφορίες ότι είχε προσπαθήσει να κακοποιήσει σεξουαλικά και την ίδια κατά το παρελθόν και είχε δημιουργηθεί και πάλι ένα αντίστοιχο επεισόδιο στην πολυκατοικία.

Γι’ αυτή την πληροφορία η μητέρα της 25χρονης είπε: «Την κόρη του όσο ήταν μικρή, επιχείρησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά και η κοπέλα τον χτύπησε, έφυγε από το σπίτι. Και τώρα η κοπέλα πάει δικαστικώς και μου είπε ότι θα μου συμπαρασταθεί δικαστικώς γι’ αυτό το κομμάτι. Λήγει το αυτόφωρο και δεν τον έχουν βρει ακόμα».

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

