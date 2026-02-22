Κυψέλη: Ακόμη αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει «εξαπολύσει» ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη αλβανικής καταγωγής

  • Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 64χρονου δράστη, αλβανικής καταγωγής.
  • Η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο σπίτι των θυμάτων, ενώ η μητέρα τους απουσίαζε και αποκαλύφθηκε μέσω των καμερών ασφαλείας.
  • Η μητέρα προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη με τη χρήση τηγανιού και μαχαιριού, αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει.
  • Η μία από τις δύο γυναίκες τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο για ιατροδικαστική εξέταση.
  • Ο δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας, αφού διέμενε στην ίδια περιοχή και βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια.
Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η υπόθεση που ερευνά η Αστυνομία για σεξουαλική επίθεση εις βάρος δύο δίδυμων κοριτσιών με αναπηρία, ηλικίας 25 ετών, στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο, ο οποίος ήταν γνωστός της οικογένειας. Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα των δύο γυναικών, το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη λίγο μετά τις 10:00 του Σαββάτου, την ώρα που εκείνη απουσίαζε.

Οπως υποστήριξε η μητέρα, ο 64χρονος, αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη αφού πρώτα τη χτύπησε.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω καμερών που υπήρχαν στο διαμέρισμα. Όπως είπε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι.

Όταν έφτασε στο σπίτι, πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει.

«Αρχίζει και με χτυπάει, με βρίζει και να χτυπάει το παιδί μου, στο οποίο ασέλγησε, με μπουνιά στο μάτι» δήλωσε η μητέρα, μιλώντας στο MEGA.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

«Τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου»

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα, τέλος πάντων… πολλά. Τον έβρισα… χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω, τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι.

Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», περιέγραψε η μητέρα στο MEGA.

Ο δράστης, ο οποίος αναζητείται, βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και διαμένει στην ίδια περιοχή.

