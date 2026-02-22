Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας

Η περιγραφή της στιγμής που βρήκε τον δράστη γυμνό μέσα στο σπίτι, η άγρια πάλη και η σύλληψη της ίδιας από τους αστυνομικούς πριν αποκαλυφθούν όλα όσα είχαν γίνει

date 2026-02-22
Αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθε η μητέρα δύο ΑμεΑ κοριτσιών στην Κυψέλη, όταν επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε τον άνδρα που τη βοηθούσε με τα ψώνια, να ασελγεί -όπως υποστήριξε η ίδια στην καταγγελία της- πάνω στα παιδιά της.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για έναν 64χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος καταζητείται μετά την καταγγελία της μητέρας για τον βιασμό της 25χρονης κόρης της, η οποία πάσχει από αυτισμό.

Η μητέρα των δίδυμων κοριτσιών μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Star για τα όσα αντίκρισε μόλις μπήκε μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη.

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα, τέλος πάντων... πολλά. Τον έβρισα... χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει».

Η καταγγελία για το περιστατικό

Το καταγγελλόμενο περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί Σαββάτου, λίγα λεπτά πριν από τις 10:00. Η μητέρα της 25χρονης βγήκε έξω από το σπίτι για να πάει στο φαρμακείο. Έλειψε για λίγα μόνο λεπτά. Όταν επέστρεψε, είδε μέσα στο σπίτι τον άνδρα, ο οποίος, όπως περιγράφει, ήταν γυμνός. Άρχισε να του φωνάζει και να τον κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Τον χτύπησε μάλιστα και με ένα τηγάνι. Ο άνδρας αντιστάθηκε, τη χτύπησε, έγινε πάλη μέσα στο σπίτι. Τότε η γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγάει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση.

Μάλιστα οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα, και αφού την αφόπλισαν τη συνέλαβαν, καθώς δεν ήξεραν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας. Είχε κάνει μάλιστα και πολλά θελήματα, προσφερόμενος να βοηθήσει.

Η 25χρονη κοπέλα είναι υπό την επίβλεψη γιατρών, και θα γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη δεν φανέρωσε σημάδια βιασμού, σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστά μέχρι στιγμής. Οι Αρχές όμως συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο φερόμενος δράστης έφυγε τρέχοντας με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν.

