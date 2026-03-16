Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, στο απόλυτο σκοτάδι οι κάτοικοι

Ένα από τα μεγαλύτερα black out στην ιστορία της Κούβας σημειώθηκε τη Δευτέρα, βυθίζοντας όλο το νησί στο σκοτάδι, μετά την πλήρη κατάρρευση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενεργοποιώντας τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

«Υπήρξε πλήρης αποσύνδεση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτροενέργειας. Τα πρωτόκολλα αποκατάστασης αρχίζουν να εφαρμόζονται», ανέφερε η κρατική Ένωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (UNE), στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

? NOW: A TOTAL BLACKOUT just SLAMMED Cuba, the entire island has no virtually electricity as the country faces a US oil and energy blockade



Cuba is about to FALL, Sec. Marco Rubio is watching! pic.twitter.com/XqcmDEtOVz — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026

Η κρατική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η ομαλοποίηση της παροχής μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες λόγω της κατάστασης της υποδομής και του μεγέθους των βλαβών.

Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πλήττει το νησί σε ένα πλαίσιο οξυμένης ενεργειακής κρίσης, η οποία συνεχίζεται από τα μέσα του 2024.

Μεγάλο μέρος της ενεργειακής υποδομής του νησιού βρίσκεται σε μεγάλη φθορά και λειτουργεί με συχνές διακοπές λόγω βλαβών ή παρατεταμένης συντήρησης.

Επί του παρόντος, εννέα από τις δεκαέξι θερμοηλεκτρικές μονάδες που απαρτίζουν το εθνικό σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Αυτές οι μονάδες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Από το 2022, οι διακοπές ρεύματος αυξάνονται και έχουν γίνει ένας από τους κύριους παράγοντες που ασκούν πίεση στην καθημερινή ζωή και την οικονομική δραστηριότητα.

Η συχνότητα και η ένταση των διακοπών ρεύματος έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας δυσκολίες στη λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων, βιομηχανιών και βασικών υπηρεσιών.

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε γερασμένα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και εισαγόμενα καύσιμα για τη διατήρηση της παραγωγής.

Διάφοροι αναλυτές συμφωνούν ότι η κουβανική ενεργειακή κρίση είναι αποτέλεσμα διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η διαφθορά, η έλλειψη επενδύσεων στον τομέα και η απαξίωση των υποδομών.

Σε αυτό, σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, προστίθενται οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ιανουάριο, οι οποίες περιόρισαν την εισαγωγή καυσίμων και ανταλλακτικών.

Οι περιορισμοί οδήγησαν σε μείωση της άφιξης πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, επιδεινώνοντας τις ελλείψεις και καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη σταθερότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.