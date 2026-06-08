Ο Νετανιάχου αγνόησε το αίτημα του Τραμπ – Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη προς το βόρειο Ισραήλ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Νετανιάχου αγνόησε το αίτημα του Τραμπ – Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεπορικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.
  • Ο Νετανιάχου αρχικά αποδέχθηκε το αίτημα του Τραμπ να μην προβεί άμεσα σε αντίποινα, αλλά τελικά προχώρησε στην επίθεση.
  • Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να δώσει χρόνο στη διπλωματία, καθώς θεωρεί ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά.
  • Η στρατιωτική κλιμάκωση θεωρήθηκε από τις ΗΠΑ ως πιθανός κίνδυνος για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.
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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν.

Την επίθεση επιβεβαίωσαν και οι Φρουροί της Επανάστασης, αναφέροντας μέσω του IRNA ότι το Ισραήλ έπληξε στόχους «στο ιρανικό έδαφος» με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αέρος.

Ολονύχτιο θρίλερ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι σκόπευε να ζητήσει από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου φέρεται αρχικά να αποδέχθηκε, έστω και με επιφυλάξεις, το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα κατά του Ιράν, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό του Ισραήλνα δώσει μερικές ακόμη ημέρες στη διπλωματία, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτρέψει ισραηλινό πλήγμα κατά της Τεχεράνης, αλλά τελικά συμφώνησε προσωρινά να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το βόρειο Ισραήλ.

Πίστη από Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ θεωρεί ότι η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και δεν επιθυμεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση που θα μπορούσε να ανατρέψει τις διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος να τεθεί σε κίνδυνο αυτή η προσπάθεια τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

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