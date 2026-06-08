Σαν σήμερα 8 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Ιουνίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 8 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
O Άντονι Μπουρντέν
AP
LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1783 - Στην Ισλανδία, το ηφαίστειο Λάκι "ξυπνά". Η λάβα, που βγαίνει από το ηφαίστειο για 8 μήνες, σκοτώνει περίπου 9.000 ανθρώπους και οδηγεί σε επτά χρόνια λιμού.
  • 1930 - Ο Έλληνας πρωτοπαλαιστής Τζιμ Λόντος, ανακηρύσσεται πρωταθλητής κόσμου.
  • 1993 - Σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Γερμανία σκοτώνεται ο 28χρονος Κροάτης καλαθοσφαιριστής Ντράζεν Πέτροβις.
  • 2000 - Η «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στήβεν Σόντερς στη λεωφόρο Κηφισίας.
  • 2018 - Αυτοκτονεί σε ηλικία 61 ετών, ο Αμερικανός σεφ και συγγραφέας Άντονι Μπουρντέν.
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