Σαν σήμερα 8 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1783 - Στην Ισλανδία, το ηφαίστειο Λάκι "ξυπνά". Η λάβα, που βγαίνει από το ηφαίστειο για 8 μήνες, σκοτώνει περίπου 9.000 ανθρώπους και οδηγεί σε επτά χρόνια λιμού.
- 1930 - Ο Έλληνας πρωτοπαλαιστής Τζιμ Λόντος, ανακηρύσσεται πρωταθλητής κόσμου.
- 1993 - Σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Γερμανία σκοτώνεται ο 28χρονος Κροάτης καλαθοσφαιριστής Ντράζεν Πέτροβις.
- 2000 - Η «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στήβεν Σόντερς στη λεωφόρο Κηφισίας.
- 2018 - Αυτοκτονεί σε ηλικία 61 ετών, ο Αμερικανός σεφ και συγγραφέας Άντονι Μπουρντέν.
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