Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Ξυλοκόπησε τη μητέρα

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τον 64χρονο, αλβανικής καταγωγής, που αποπειράθηκε να βιάσει το ανάπηρο κορίτσι, στην Κυψέλη.

Στη φωτογραφία που ακολουθεί, φαίνεται ο 64χρονος δράστης, τον οποίο κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού στην Κυψέλη.

Ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι στην Κυψέλη Facebook

Ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA έφερε στο φως της δημοσιότητας ντοκουμέντα της αποτρόπαιης επίθεσης, με τις εικόνες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σκληρές.

Ήταν 10 λεπτά πριν τις 10 χθες το πρωί, όταν ο 64χρονος καταγράφεται έξω, στην είσοδο του σπιτιού, να περπατάει, να προχωράει με κλειδιά, να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνει μέσα και να κλειδώνει.

Στη συνέχεια λοιπόν, ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά το 25χρονο κορίτσι. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα η μητέρα του κοριτσιού μπαίνει στο σπίτι και βλέπει μια φριχτή εικόνα μπροστά της.

Σημειώνεται πως, ενώ η κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει και τη σκηνή της απόπειρας βιασμού, για ευνόητους λόγους δεν προβάλλεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Η γυναίκα πήγε να πάρει την αστυνομία και ο δράστης επιτέθηκε και τη χτύπησε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να τη χτυπάει με χαστούκια, κλοτσιές και μπουνιές σε όλο της το σώμα, ενώ έχουν πέσει κάτω. Η συγκεκριμένη γυναίκα με ένα τηγάνι προσπαθούσε να τον αντιμετωπίσει και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος άνδρας σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι.

«Τον είδα με τα γεννητικά του όργανα έξω»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega η μητέρα είπε: «Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι, με τα γεννητικά του όργανα έξω. Ξέχασε ο "έξυπνος" ότι εγώ έχω κλειστό κύκλωμα καμερών μέσα στο σπίτι μου και με ήχο, και τα 'χανε καταγράψει όλα. Τρέχει μέσα στο μπάνιο, προσπαθούσε να ντυθεί, εγώ έβριζα ασύστολα. Βγήκα έξω, βουτάω ένα τηγάνι του το φέρνω στο κεφάλι, γλιστράω από το ένα πόδι γιατί έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο, εκεί βρήκε ευκαιρία και με χτύπησε. Το παιδί ήρθε κατά πάνω μου, το κορίτσι, γιατί έβλεπε όλο αυτό το σκηνικό και τρόμαξε που έχει αυτισμό – κι αυτά τα παιδιά κάνουν παλινδρόμηση όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, όσοι και θεραπεία να έχουν κάνει, γυρίζουν πίσω – και της έριξε μπουνιά στο μάτι. Άρχισε, με έβριζε, με ακατονόμαστες φράσεις και βγήκε από την πολυκατοικία τον οποίο τον ακούσανε όλοι. Κάλεσα την αστυνομία, ήρθε η ΔΙΑΣ, πήγα στη Θήρας έδωσα κατάθεση, τώρα προχωράω με τον δικηγόρο μου, με ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικο και από 'δώ και πέρα θα μιλήσει ο νόμος»

Σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη και φαίνεται πως δεν έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά η κοπέλα.

«Απλά προσπάθησε. Δηλαδή αν καθυστερούσα λίγο παραπάνω στο φαρμακείο, θα το είχε κάνει», σχολίασε η γυναίκα.

