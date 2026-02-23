Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 64χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Η μητέρα της 25χρονης αντίκρισε τον άνδρα πάνω από την κόρη της - Ξυλοκόπησε τη μητέρα όταν τον εντόπισε

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 64χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
  • Οι αρχές αναζητούν τον 64χρονο που αποπειράθηκε να βιάσει μια 25χρονη γυναίκα με αναπηρία στην Κυψέλη.
  • Η μητέρα της κοπέλας τον εντόπισε πάνω στην κόρη της και προσπάθησε να τον απομακρύνει χτυπώντας τον με τηγάνι, αλλά εκείνος τη χτύπησε και διέφυγε.
  • Η απόπειρα βιασμού καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.
  • Η μητέρα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία και θα κινηθεί νομικά με τη βοήθεια δικηγόρου.
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό του 64χρονου άνδρα που αποπειράθηκε να βιάσει μία 25χρονη με αναπηρία στην Κυψέλη, ο οποίος παραμένει άφαντος.

Η μητέρα της κοπέλας, Κατερίνα Μπεκιάρη, αντίκρισε τον άνδρα πάνω από την κόρη της, όταν επέστρεψε σπίτι και, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, άρπαξε ένα μεγάλο τηγάνι και τον χτύπησε στο κεφάλι, προσπαθώντας να τον απομακρύνει και να προστατεύσει το παιδί της.

Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι

Στη φωτογραφία που ακολουθεί, φαίνεται ο 64χρονος δράστης, τον οποίο κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού στην Κυψέλη.

kypseli.jpg

Ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι στην Κυψέλη

Facebook

Ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA έφερε στο φως της δημοσιότητας ντοκουμέντα της αποτρόπαιης επίθεσης, με τις εικόνες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σκληρές.

Ήταν 10 λεπτά πριν τις 10 χθες το πρωί, όταν ο 64χρονος καταγράφεται έξω, στην είσοδο του σπιτιού, να περπατάει, να προχωράει με κλειδιά, να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνει μέσα και να κλειδώνει.

Στη συνέχεια λοιπόν, ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά το 25χρονο κορίτσι. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα η μητέρα του κοριτσιού μπαίνει στο σπίτι και βλέπει μια φριχτή εικόνα μπροστά της.

Σημειώνεται πως, ενώ η κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει και τη σκηνή της απόπειρας βιασμού, για ευνόητους λόγους δεν προβάλλεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Η γυναίκα πήγε να πάρει την αστυνομία και ο δράστης επιτέθηκε και τη χτύπησε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να τη χτυπάει με χαστούκια, κλοτσιές και μπουνιές σε όλο της το σώμα, ενώ έχουν πέσει κάτω. Η συγκεκριμένη γυναίκα με ένα τηγάνι προσπαθούσε να τον αντιμετωπίσει και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος άνδρας σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι.

«Τον είδα με τα γεννητικά του όργανα έξω»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega η μητέρα είπε: «Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι, με τα γεννητικά του όργανα έξω. Ξέχασε ο "έξυπνος" ότι εγώ έχω κλειστό κύκλωμα καμερών μέσα στο σπίτι μου και με ήχο, και τα 'χανε καταγράψει όλα. Τρέχει μέσα στο μπάνιο, προσπαθούσε να ντυθεί, εγώ έβριζα ασύστολα. Βγήκα έξω, βουτάω ένα τηγάνι του το φέρνω στο κεφάλι, γλιστράω από το ένα πόδι γιατί έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο, εκεί βρήκε ευκαιρία και με χτύπησε. Το παιδί ήρθε κατά πάνω μου, το κορίτσι, γιατί έβλεπε όλο αυτό το σκηνικό και τρόμαξε που έχει αυτισμό – κι αυτά τα παιδιά κάνουν παλινδρόμηση όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, όσοι και θεραπεία να έχουν κάνει, γυρίζουν πίσω – και της έριξε μπουνιά στο μάτι. Άρχισε, με έβριζε, με ακατονόμαστες φράσεις και βγήκε από την πολυκατοικία τον οποίο τον ακούσανε όλοι. Κάλεσα την αστυνομία, ήρθε η ΔΙΑΣ, πήγα στη Θήρας έδωσα κατάθεση, τώρα προχωράω με τον δικηγόρο μου, με ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικο και από 'δώ και πέρα θα μιλήσει ο νόμος»

Σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη και φαίνεται πως δεν έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά η κοπέλα.

«Απλά προσπάθησε. Δηλαδή αν καθυστερούσα λίγο παραπάνω στο φαρμακείο, θα το είχε κάνει», σχολίασε η γυναίκα.

