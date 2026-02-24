Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην αδερφή της»

Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός που καταζητούνταν για την απόπειρα βιασμού δύο 25χρονων δίδυμων αδελφών ΑμεΑ στην Κυψέλη, μετά την καταγγελία της μητέρας τους.

Συγκλονιστική είναι η αποκάλυψη της μητέρας , η οποία έγινε μάρτυρας της αποτρόπαιας απόπειρας ασέλγειας που επιχείρησε ο 64χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής, τονίζοντας πως ο αδίστακτος άνδρας επιχείρησε να ασελγήσει και στην άλλη κόρη της, την 25χρονη δίδυμη αδερφή του πρώτου θύματος, επίσης ΑμεΑ. Μάλιστα, ο άνδρας ήταν γνωστός της οικογένειας και επί χρονιά γείτονάς τους, ο οποίος συχνά τις βοηθούσε με ψώνια και θελήματα.

Η μητέρα των δύο κοριτσιών μιλώντας στο MEGA είπε πως είδε τον 64χρονο Αλβανό πό το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και πάλεψε μαζί του προκειμένου να τον σταματήσει.

«Ευχαριστώ αρχικά το “Κραυγή ΑμεΑ” που έχουν σταθεί δίπλα μου. Εκείνη τη μέρα, πετάχτηκα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά και αυτός ήρθε εδώ, και όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έλεγξε αν είμαι σπίτι, γιατί είχε κλειδί από αποθήκη για να αφήνει τα ψώνια που του ζητούσα να μου παίρνει», είπε αρχικά η μητέρα της 25χρονης στο MEGA.

Και πρόσθεσε: «Έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα. Εγώ δεν είχα βοήθεια γιατί “έχασα” πρόσφατα την μητέρα μου αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μπει ξανά στο σπίτι μου. Του έλεγα “σε παρακαλώ να με βοηθάς με νερά και ψώνια”, έγραφα τι του χρωστάω και τέλος του μήνα τον πλήρωνα.

Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως φαίνεται και στα πλάνα των βίντεο. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω. Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα και το παιδί μου. Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Του έριξα δύο μπουνιές αλλά δεν με νοιάζει αν με χτύπησε. Έχω εκδορές γιατί μου τραβούσε τα μαλλιά, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου, που το είδα από τις κάμερες».

«Δεν υπόσχομαι ότι κρατιέμαι από τα χειρότερα. Ακριβώς δίπλα ήταν και το άλλο κορίτσι, το δίδυμο. Είναι τετραπληγικό, έχει κάνει 8 χειρουργεία και έβλεπε αυτό το σκηνικό. Κλείδωσε ο εγκέφαλός μου, το μόνο που έκανα είναι να πω συγγνώμη στο παιδί μου. Τα κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο, δεν είναι πειραγμένα, όμως η αστυνομία δεν πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι της κόρης μου. Είκοσι αστυνομικοί ήταν εδώ και ο άνδρας με πήρε 4 φορές τηλέφωνο και μόλις άκουγε αστυνομικό στο ακουστικό το έκλεινε», είπε η μητέρα των κοριτσιών.

«Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στην Κυψέλη, με θύμα μια 25χρονη γυναίκα με αναπηρία. Τα βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή που η μητέρα της κοπέλας, επιστρέφοντας στο σπίτι, έρχεται αντιμέτωπη με τον 64χρονο δράστη, ο οποίος βρισκόταν γυμνός πάνω από το παιδί της.

Η μητέρα περιέγραψε τη δραματική μάχη σώμα με σώμα που έδωσε για να τον ακινητοποιήσει: «Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι».

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες της κόρης του δράστη

Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς η ίδια η κόρη του δράστη προχώρησε σε μια αδιανόητη καταγγελία, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Η κόρη του 64χρονου αποκάλυψε πως έπεσε και εκείνη θύμα του πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών στην Αλβανία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν... Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της όχι μόνο δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις του, αλλά προσπάθησε να την υποτιμήσει ψυχολογικά:

«Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα».

«Η μητέρα μου το γνώριζε και δεν έκανε τίποτα»

Παράλληλα, η κόρη του 64χρονου μιλώντας και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega παραδέχθηκε πως είχε υποστεί βιασμό από τον πατέρα της σε ηλικία 7 ετών, ενώ γνωστοποίησε πως η μητέρα της γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα.

«Όταν ήμουν 7 ετών, ο πατέρας μου με βίασε μία φορά στην Αλβανία όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε παρά πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».

Για χρόνια κράτησε επτασφράγιστο μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Όταν τελικά αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της, αρκετοί της γύρισαν την πλάτη.

«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Η ίδια να έχει γυρίσει σελίδα και να προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα που σημάδεψαν την ψυχή της.

