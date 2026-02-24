Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

Καταζητούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των 25χρονων αδελφών ΑμεΑ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός που καταζητούνταν για την απόπειρα βιασμού δύο 25χρονων δίδυμων αδελφών ΑμεΑ στην Κυψέλη, μετά την καταγγελία της μητέρας τους.

Ο 64χρονος καταζητούνταν από το Σάββατο, όταν η μητέρα έκανε την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της και για ξυλοδαρμό της ίδιας στο σπίτι τους στην Κυψέλη. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς παρουσιάστηκε συνοδεία δικηγόρου, στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού έχουν καταγράψει τον δράστη να επιτίθεται στα κορίτσια, ενώ, όταν η μητέρα τους αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και επέστρεψε στο σπίτι της, ο άνδρας της επιτέθηκε και την ξυλοκόπησε.

Η μητέρα περιέγραψε τη δραματική μάχη σώμα με σώμα που έδωσε για να τον ακινητοποιήσει: «Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι».

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες της κόρης του δράστη

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς η ίδια η κόρη του δράστη αποκάλυψε πως έπεσε και εκείνη θύμα του πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών, στην Αλβανία. «Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν... Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της όχι μόνο δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις του, αλλά προσπάθησε να την υποτιμήσει ψυχολογικά: «Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα». Η κόρη του 64χρονου ανέφερε πως η μητέρα της γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα. «Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου». «Ήθελα να τον καταγγείλω όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους», συνέχισε.

