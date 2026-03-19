Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε

Τις 22 νίκες έφτασαν οι «ερυθρόλευκοι» επικρατώντας των αδιάφορων βαθμολογικά Βάσκων, χωρίς να πιάσουν υψηλά στάνταρ απόδοσης – Πρώτος σκόρερ ο Βεζένκοφ, εξαιρετικός ο Μιλουτίνοφ.

Η ενέργεια που ξόδεψε στον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, έλειψε στον Ολυμπιακό. Όμως η δυναμικότητα και το κίνητρο που δεν έχει η Μπασκόνια, δεν άφησε τους «ερυθρόλευκους» να προβληματιστούν για τη νίκη την 32η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 90-80, παρότι δεν εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ιδιαίτερα άστοχοι από το τρίποντο με 4/22 προσπάθειες. Σημασία όμως έχει το αποτέλεσμα που πήρε στο ΣΕΦ, το οποίο τους έστειλε στο 22-11, όσες νίκες έχει και η Φενέρμπαχτσε με δύο ματς λιγότερα όμως. Σε κάθε περίπτωση οι Πειραιώτες είναι με το ένα πόδι στο πλεονέκτημα έδρας. Οι Βάσκοι από την άλλη, έχουν 23 ήττες στη διοργάνωση.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, αν και είχε 0/5 τρίποντα. Ο Μιλουτίνοφ ήταν εξαιρετικός με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Τζόουνς και Ντόρσεϊ ακολούθησαν με 15 πόντους ο καθένας.

Για τους ηττημένους, ο Ομορούγι είχε 18, ο Καμπαρό 14 και οι Φόρεστ-Ντιακιτέ από 11.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

