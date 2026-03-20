Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Κατάρρευση και αποκλεισμός στην Ανδαλουσία

Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει πρώτος, δέχθηκε δεύτερο γκολ που μέτρησε παρότι υπήρχε φάουλ και οφσάιντ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 4-0 από την Μπέτις και να αποκλειστεί στους «16» του Europa League.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στο «La Cartuja» της Σεβίλλης, γνώρισε τη συντριβή με 4-0 από την Μπέτις στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League κι αποκλείστηκε από την Ευρώπη.

Βέβαια, οι «πράσινοι» έχουν πολύ έντονα και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία, καθώς τα πάντα άλλαξαν μετά το δεύτερο γκολ των Ισπανών στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει λόγω φάουλ στον Καλάμπρια, αλλά και οφσάιντ του Ελζαζουλί, τα οποία δεν υποδείχθηκαν, επειδή η διαιτητική ομάδα θεώρησε πως η φάση είχε αλλάξει!

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός εξαφανίστηκε από τον αγωνιστικό χώρο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να έχει δεχθεί ακόμα περισσότερα τέρματα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπέτις μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 4’ με το τετ-α-τετ του Πελίστρι που έβγαλε με τα πόδια ο Πάου Λόπεθ. Η ισπανική ομάδα προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό όταν το σουτ του Κούτσο Ερνάντεθ χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Λαφόν άργησε να βγάλει αντίδραση κι ο Ρουιμπάλ που πήρε το «ριμπάουντ» από κοντά έκανε το 1-0. Στη συνέχεια η Μπέτις πίεσε κι άλλο, έχασε ευκαιρίες με τους Φορνάλς στο 16’ και Άντονι στο 30’ για να έρθει στο 45’+1’ η φάση που ξεσήκωσε πολλές διαμαρτυρίες από τους «πράσινους».

Ο Άμραμπατ με ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ, που βρήκε πάνω και σε παίκτη του Παναθηναϊκού έκανε το 2-0 (με ευθύνη του Λαφόν που δεν μπόρεσε να αντιδράσει), όμως οι παίκτες και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έξαλλα προς τον διαιτητή Στίλερ για οφσάιντ του Εζαλζουλί στην εκκίνηση της φάσης και φάουλ του Μαροκινού στον Καλάμπρια. Το γκολ, ωστόσο, κατακυρώθηκε μετά τον έλεγχο του VAR με την ανυπόστατη δικαιολογία πως η φάση είχε αλλάξει.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπέτις με τρομερή ψυχολογία πλέον, βρήκε άλλα δύο γκολ με τον Κούτσο Ερνάντεθ στο 53’ και με τον Άντονι στο 66’ και η... τελετή έλαβε τέλος, με την ισπανική ομάδα να παίρνει την πρόκριση για τους «8», όπου θα βρει απέναντί της την πορτογαλική Μπράγκα.

Στο φινάλε η Μπέτις συνέχισε να επιτίθεται ψάχνοντας κι άλλο γκολ, με τον Αλμπάν Λαφόν να κάνει τρεις επεμβάσεις στο πλασέ του Ρόκα στο 78’, στο τετ-α-τετ του Άντονι στο 79’ και στο πλασέ του Εζαλζουλί στο 83’, γλιτώνοντας ακόμη χειρότερες καταστάσεις για τον Παναθηναϊκό και ένα ακόμη πιο «βαρύ» σκορ.

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκεθ, Άντονι Φορνάλς (74’ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (62’ Ρόκα), Εζαλζουλί, Ρουιμπάλ (62’ Φιντάλγκο), Κούτσο Ερνάντεθ (73’ Άβιλα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης (71’ Σφιντέρσκι), Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (54’ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (54’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (71’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (85’ Σιώπης), Τεττέη.

00:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, ανάγκη νίκης για τον Παναθηναϊκό

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων» και καλεί σε αποκλιμάκωση

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Κατάρρευση και αποκλεισμός στην Ανδαλουσία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαίνει» αύριο, 20 Μαρτίου και επίσημα η άνοιξη - Ο λόγος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Viral στιγμιότυπο σε γήπεδο του Ρεθύμνου: Έστειλαν τη μπάλα κατευθείαν σε σπίτι

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία έστειλε σακούλες αίματος και εκρηκτικά στη Γροιλανδία για πιθανή αμερικανική εισβολή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού σημειώθηκαν σήμερα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου - Πού ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα

23:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Καταρρέουν οι «πράσινοι» μετά το γκολ-σκάνδαλο

23:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αναζωπύρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία επιδιώκει ο Ζελένσκι - Στις ΗΠΑ ουκρανική αντιπροσωπεία

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης AI στα σχολεία της Κρήτης: 14χρονοι «έντυσαν» με γυμνά σώματα τις συμμαθήτριές τους

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο - 30' μετά μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων» και καλεί σε αποκλιμάκωση

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

