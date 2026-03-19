Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

Σύμφωνα με Τούρκους παρατηρητές πτήσεων μέσω διαδικτύου και με βάση ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ένα αεροσκάφος C-27J Spartan της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία και στη συνέχεια απογειώθηκε ξανά.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την πτήση ούτε τον πιθανό σκοπό της.

?İLGİNÇ?#Yunanistan hava kuvvetlerine ait Atina'dan kalkan 1 C27J Spartan uçağı Adana #İncirlik üssüne hareket ediyor.

HAF354T / 4117

Nedeni şimdilik bilinmiyor ❓?



Savaşın başından bu güne gördüğüm en ilginç uçuş.#OSINT #İran pic.twitter.com/HyGodU8eET — Semih Şahin (@semiihsahinn) March 19, 2026

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın İncirlik Hava Üssüne indiği ve daha sonrasında tekrar havalandığı öğrenildi. https://t.co/MKl7a5mw7D pic.twitter.com/KGu4dNrbDa — Militer Enstitü (@militerenstitu) March 19, 2026

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Antalya Manavgat semalarında görüldü. pic.twitter.com/I2JJfAk108 — Fatih Memiş (@buminkavro_f) March 19, 2026

Τουρκία: Νέο σύστημα Patriot αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ στη βάση του Ιντσιρλίκ

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και συνορεύει με το Ιράν, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η βορειοατλαντική συμμαχία είχε αναπτύξει ένα σύστημα Patriot στην νοτιοανατολική επαρχία της Μαλάτια, κοντά σε μια βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας ενάντια στις απειλές πυραύλων που προέρχονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Τουρκία δεν διαθέτει δικό της πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα αεροπορικής άμυνας παρά τις προσπάθειες της. Έχει στηριχθεί στα συστήματα αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι σταθμευμένα στην ανατολική Μεσόγειο για να αναχαιτίσει τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.