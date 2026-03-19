Αναζωπύρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία επιδιώκει ο Ζελένσκι - Στις ΗΠΑ ουκρανική αντιπροσωπεία

Ευκαιρία αναζωπύρωσης των συνομιλιών για την Ουκρανία προαναγγέλλει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας στο βραδινό μήνυμά του, πως ήδη η ομάδα των Ουκρανών απεσταλμένων βρίσκονται καθ' οδόν για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συναντηθούν με Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Οι συνομιλίες είχαν παύσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ο Ουκρανός Πρόεδρος εκφράζει αισιοδοξία πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, δηλώνοντας πως τα μηνύματα από την αμερικανική πλευρά δείχνουν ετοιμότητα να συνεχιστούν οι προσπάθειες στο πλαίσιο των υφιστάμενων μορφών διαπραγμάτευσης για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Προτεραιότητα όπως είπε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιοπρεπή ειρήνη.

Τα 5 σημεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους συμμετέχοντες σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μίλησε για 5 βασικά σημεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, κάτι που ζήτησε από τους συνομιλητές του να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί.

Αξιολογώντας τον κίνδυνο μιας ισχυρότερης ρωσικής θέσης στις διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι, πρώτον, οι Ρώσοι βλέπουν την ενεργό χρήση πυραύλων αεράμυνας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου και μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει έλλειψη τέτοιων πυραύλων.

Δεύτερον, το 20ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας βρίσκεται σε αδιέξοδο. «Θα μπορούσε να συνεχίσει την πίεση στη Ρωσία να κινηθεί προς την πραγματική ειρήνη», πρόσθεσε.

Ένας άλλος κίνδυνος, είπε ο Ζελένσκι, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαλαρώσει ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, γεγονός που φέρνει σημαντικά κεφάλαια στον πολεμικό προϋπολογισμό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τέταρτον, επεσήμανε ότι η πιο σημαντική εγγύηση οικονομικής ασφάλειας για την Ουκρανία από την Ευρώπη – το πακέτο στήριξης των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και το επόμενο έτος – δεν λειτουργεί για τρίτο συνεχόμενο μήνα. «Αυτό είναι κρίσιμο για εμάς. Είναι ένας πόρος για την προστασία ζωών», είπε ο Ζελένσκι.

"Και το πέμπτο σημείο, ακόμη και σήμερα, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν αυτή η υποστήριξη θα ξεμπλοκαριστεί», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

