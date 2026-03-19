Η Δανία έστειλε σακούλες αίματος και εκρηκτικά στη Γροιλανδία για πιθανή αμερικανική εισβολή

Η ένταση του προηγούμενου διαστήματος, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με κατάληψη της Γροιλανδίας, η κυβέρνησης της Δανίας κλονίστηκε σε σημείο που ξεκίνησε προετοιμασίες εισβολής σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, DR.

Η Δανία φέρεται να προετοιμάστηκε για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Δανοί στρατιώτες που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία, φέρεται να μετέφεραν εκρηκτικά για να καταστρέψουν τους διαδρόμους προσγείωσης στην πρωτεύουσα, Nuuk, και στο Kangerlussuaq, μια μικρή πόλη βόρεια της πρωτεύουσας, για να αποτρέψουν την προσγείωση αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση εισβολής.

Μετέφεραν επίσης προμήθειες από τράπεζες αίματος για τη θεραπεία τραυματιών σε περίπτωση μάχης, σύμφωνα με το DR, το οποίο είχε μιλήσει με πηγές από όλη τη δανική κυβέρνηση, τις αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών στη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η Δανία φέρεται να άρχισε να αναζητά πολιτική υποστήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια σειρά μυστικών συνομιλιών που ξεκίνησαν αμέσως μετά τις εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.

Η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου ήταν ένα κρίσιμο σημείο καμπής, είπαν πολλές από τις πηγές στο DR.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «διακαώς» – ανανεώνοντας τους φόβους για εισβολή των ΗΠΑ με τη Δανή πρωθυπουργό να απαντάει ότι μια επίθεση από τις ΗΠΑ σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος τόσο της στρατιωτικής συμμαχίας όσο και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ που τον δείχνει να υψώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία δίπλα σε επιγραφή που χαρακτηρίζει το νησί σαν μέρος της επικράτειας των ΗΠΑ από το 2026

Σύμφωνα με το DR, φέρεται να υπήρχε ήδη σχέδιο για την αποστολή στρατιωτών από τις δανικές και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία αργότερα μέσα στο έτος, αλλά η αποστολή αυτή επιταχύνθηκε.

Ένας ανώνυμος υψηλόβαθμος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε στο DR ότι η άνευ προηγουμένου αυτή κατάσταση έφερε την Ευρώπη πιο κοντά. «Με την κρίση της Γροιλανδίας, η Ευρώπη συνειδητοποίησε μια για πάντα ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να φροντίζουμε για τη δική μας ασφάλεια», ανέφερε η πηγή.

Αν και η Κοπεγχάγη ήθελε να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ, δεν ήθελε να παραμείνει αδρανής σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Μια προωθημένη διοίκηση Δανών, Γάλλων, Γερμανών, Νορβηγών και Σουηδών στρατιωτών προσγειώθηκε στη Γροιλανδία, ακολουθούμενη από μια κύρια δύναμη που περιελάμβανε επίλεκτους στρατιώτες. Δανικά μαχητικά αεροπλάνα και ένα γαλλικό πολεμικό σκάφος στάλθηκαν επίσης προς την κατεύθυνση του Βόρειου Ατλαντικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος ήταν να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές εθνικότητες στρατιωτών ώστε να αναγκαστούν οι ΗΠΑ να προβούν σε σημαντική εχθρική ενέργεια εάν επρόκειτο να καταλάβουν τη Γροιλανδία. «Δεν έχουμε βρεθεί σε τέτοια κατάσταση από τον Απρίλιο του 1940», δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας της Δανίας στο DR.

Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας και τα γραφεία των πρωθυπουργών της Γροιλανδίας και της Δανίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

