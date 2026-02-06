Γροιλανδία: Μετά τη Γαλλία και ο Καναδάς ανοίγει προξενείο στο νησί της Αρκτικής

Ο Καναδά εγκαινιάζει σήμερα προξενείο στη Γροιλανδία. Μέχρι σήμερα μόνον η Ισλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήρη διπλωματική παρουσία στο αρκτικό νησί

Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Καναδάς πρόκειται να ανοίξει το πρώτο διπλωματικό του φυλάκιο στη Γροιλανδία, σε μια σημαντική ένδειξη αλληλεγγύης μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής. Μια αντιπροσωπεία ανώτερων Καναδών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Κυβερνήτη Μαίρη Σάιμον και της υπουργού Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ, ταξιδεύουν σήμερα (6/2) στο Νουούκ για να ανοίξουν επίσημα το προξενείο του Καναδά, συνοδευόμενη από ένα πλοίο της καναδικής ακτοφυλακής.

Πριν από το ταξίδι, η Σάιμον δήλωσε σε ομιλία της ότι ο Καναδάς «στηρίζει σθεναρά τον λαό της Γροιλανδίας, ο οποίος θα καθορίσει το μέλλον του». Η επίσκεψή τους ακολουθεί ένα παρόμοιο ταξίδι που πραγματοποίησαν Γάλλοι αξιωματούχοι, οι οποίοι πρόκειται να ανοίξουν το δικό τους προξενείο στην περιοχή την ίδια ημέρα. Οι καναδικές και γαλλικές αποστολές αποτελούν μια ιστορική επέκταση της ξένης εμπλοκής στη Γροιλανδία. Μέχρι αυτή την εβδομάδα, μόνο η Ισλανδία και οι ΗΠΑ είχαν επίσημα διπλωματικά προξενεία στο Νουούκ.

Αποτελεί επίσης ένα σημάδι της συνεχιζόμενης υποστήριξης που προσφέρουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, αφότου ο Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να την «κατέχουν» για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος έκτοτε έχει ανακαλέσει τα σχόλιά του, λέγοντας ότι τώρα διερευνά μια πιθανή συμφωνία μετά από συνομιλίες με τη Δανία, τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο στόχαστρο του Καναδά εδώ και αρκετό καιρό. Το προξενείο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2024, όταν η Οτάβα αναθεώρησε την εξωτερική πολιτική της για την Αρκτική. Το άνοιγμα είχε προγραμματιστεί για το τέλος του 2025, αλλά αυτό καθυστέρησε λόγω κακοκαιρίας.

Τώρα, το προξενείο έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος, δήλωσε ο Μάικλ Μάγιερς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για την Αρκτική. «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν συνέβη νωρίτερα, δεδομένων των σημαντικών συνδέσεων μεταξύ Γροιλανδίας και Αρκτικού Καναδά», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι το Ικαλούιτ, η πρωτεύουσα του βόρειου καναδικού εδάφους Νούναβουτ, απέχει μόλις μία ώρα πτήσης από το Νουούκ. Οι Ινουίτ στον Καναδά μοιράζονται επίσης έναν ισχυρό δεσμό με τους Ινουίτ της Γροιλανδίας - έναν δεσμό που υπογραμμίζεται από τις ρίζες της Σάιμον. «Η επίσκεψή της αποτελεί επιβεβαίωση στο υψηλότερο επίπεδο των πολιτιστικών και εθνοτικών δεσμών μεταξύ του Αρκτικού Καναδά και της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Mάγιερς. «Είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση».

Η Σάιμον, η οποία μεγάλωσε στο Νούναβικ στο βόρειο Κεμπέκ, είναι η πρώτη Καναδή γενική κυβερνήτης που επισκέπτεται τη Γροιλανδία από το 1982. Αλλά η επαφή της με την Αρκτική περιοχή ξεκίνησε πριν από δεκαετίες, είπε, όταν άκουγε τραγούδια των Ινουίτ της Γροιλανδίας ως παιδί από το ραδιόφωνο της γιαγιάς της. «Έλεγε: "Αυτοί είναι οι συγγενείς μας που ζουν σε μακρινές χώρες. Είμαστε όλοι ένας λαός"», θυμήθηκε η Σάιμον στο ετήσιο συνέδριο Arctic Frontiers αυτή την εβδομάδα στη Νορβηγία, πριν το ταξίδι της στο Νουούκ.

Ο Νάταν Ομπέντ, πρόεδρος της οργάνωσης Inuit Tapiriit Kanatami, η οποία εκπροσωπεί τους Καναδούς Ινουίτ, δήλωσε στο BBC ότι το προξενείο είναι αποτέλεσμα ετών υπεράσπισης της κοινότητάς του για τη σφυρηλάτηση στενότερων δεσμών. Ο Όμπεντ είπε ότι περίπου 50 Καναδοί Ινουίτ θα φτάσουν με ναυλωμένο αεροπλάνο από το Μόντρεαλ στο Νουούκ για να παραστούν στην τελετή της Παρασκευής.

Οι Ινουίτ στον Καναδά, είπε, αισθάνονται έντονα τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας λόγω της κοινής τους ιστορίας αποικιοκρατίας, καθώς και των ίδιων των σχολίων του Τραμπ για τον Καναδά. Η κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ έχει υποσχεθεί στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική όλο το χρόνο και έχει δεσμευτεί να διαθέσει 730 εκατομμύρια δολάρια για έργα υποδομών στο βόρειο τμήμα της χώρας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν τόσο από πολίτες όσο και από τον στρατό.

