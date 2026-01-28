Μακρόν για Γροιλανδία: Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ είναι κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης

Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόνγια την γεωπολιτική και αμυντική στρατηγική που ακολουθούν οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος πρόεδρος που υποδέχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας είπε ότι το μπρα-ντε-φερ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γροιλανδία «είναι ένα κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη τη Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Αυτή η αφύπνιση πρέπει να αφορά «την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας, την συμβολή μας στην ασφάλεια της Αρκτικής, τον αγώνα κατά της ξένης ανάμειξης και της παραπληροφόρησης, του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε εκ νέου πριν από το γεύμα εργασίας με την Μέτε Φρέντερικσεν και τον Γενς Φρέντερικ Νίλσεν στο προεδρικό μέγαρο την αλληλεγγύη της Γαλλίας και την προσήλωσή της «στην κυριαρχία σας και την εδαφική σας ακεραιότητα».

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», είπε εκφράζοντας την υποστήριξή του προς «την ενισχυμένη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική» την οποία το Παρίσι είναι έτοιμο να συμμερισθεί.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται στα Ηλύσια την Μέτε Φρέντερικσεν Γενς και τον Φρέντερικ Νίλσεν. 28 Ιανουαρίου 2026 ΕΡΑ

«Στη Γροιλανδία δεν ξεχνάμε»

«Σας ευχαριστούμε για την πολύ σθεναρή σας υποστήριξη», «σας ευχαριστούμε για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών που μοιραζόμαστε και επί των οποίων δεν κάνουμε υποχωρήσεις», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν χαιρετίζοντας «την πολύ απτή συμβολή της Γαλλίας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής».

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να διαδραματίσει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Αρκτικής και του Μεγάλου Βορρά, περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας και της περιοχής περί την Γροιλανδία», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του ιδίου και του λαού της Γροιλανδίας προς την Γαλλία για την υποστήριξή της. «Βρεθήκατε στο πλευρό μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση (...) Στην Γροιλανδία δεν ξεχνάμε», είπε.

Για την πρωθυπουργό της Δανίας, το επεισόδιο που προκάλεσαν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι, αν η Ευρώπη είναι «ενωμένη», αν δεν υποχωρεί ως προς τις δημοκρατικές αξίες και αν επικοινωνούμε «με σαφή τρόπο σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, θα αμυνθεί και θα απαντήσει. Αρα μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί».

